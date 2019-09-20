Ligimize döndük işte program





İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 5. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 4. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şu şekilde:





- Süper Lig





Bugün:

20.30 Göztepe-Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Yarın:

15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

22 Eylül Pazar:

14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)

16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)





- TFF 1. Lig





Bugün:

19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

Yarın:

14.00 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Osmanlıspor-Altıordu (Osmanlı)

16.30 Altay-Keçiörengücü (İzmir Atatürk)

19.00 Adana Demirspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

22 Eylül Pazar:

14.00 Giresunspor-Fatih Karagümrük (Giresun Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor (Yeni Eskişehir)

19.00 Akhisarspor-Hatayspor (Spor Toto Akhisar)





- TFF 2. Lig





Kırmızı Grup

Yarın:

15.30 Niğde Anadolu-Kastamonuspor 1966 (Niğde 5 Şubat)

15.30 Kırşehir Belediyespor-Birevim Elazığspor (Kırşehir Ahi)

16.00 Tuzlaspor-Sakaryaspor (Tuzla Belediye)

16.00 Bandırmaspor-Bayburt İl Özel İdare (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Uşakspor-Ankara Demirspor (Uşak 1 Eylül)

16.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Vanspor (Bodrum İlçe)

16.00 Ergen Velimeşespor-Sivas Belediyespor (Ergene Velimeşe)

19.00 Kardemir Karabükspor-Eyüpspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Kahramanmaraşspor-Etimesgut Belediyespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)





Beyaz Grup

Yarın:

15.00 Gümüşhanespor-Pendikspor (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Hekimoğlu Trabzon-Amed Sportif Faaliyetler (Vakfıkebir İlçe)

15.30 Zonguldak Kömürspor-İnegölspor (Karaelmas Kemal Köksal)

15.30 Hacettepe-Kırklarelispor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.30 1922 Konyaspor-Başkent Akademi (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

16.00 Sarıyer-Afjet Afyonspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Sancaktepe-Yeni Çorumspor (15 Temmuz)

18.00 Şanlıurfaspor-Manisa (Şanlıurfa GAP)

19.00 Yılport Samsunspor-Tarsus İdmanyurdu (Samsun Yeni 19 Mayıs)





- TFF 3. Lig





1. Grup

Yarın:

15.00 Manisaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)

15.00 Anagold 24Erzincanspor-Ci Group Buca (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

15.00 Artvin Hopaspor-Tokatspor (Hopa İlçe)

15.00 Yomraspor-Yeni Orduspor (Yomra İlçe)

15.30 68 Aksaray Belediyespor-Silivrispor (Dağılgan)

15.30 Erzinspor-Düzcespor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

16.00 Şile Yıldızspor-Çankaya (Şile)

16.00 Kızılcabölükspor-Sultanbeyli Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)

16.00 Çatalcaspor-Serik Belediyespor (Ziya Altınoğlu)





2. Grup

Yarın:

15.00 Ağrı 1970-Cizrespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.00 Elazığ Belediyespor-Fethiyespor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

15.00 Fatsa Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Fatsa İlçe)

15.30 Kemerspor 2003-Ofspor (Kemer İlçe)

15.30 Erbaaspor-Karşıyaka (Erbaa İlçe)

16.00 1877 Alemdağspor-Kozanspor (Alemdağ)

16.00 Esenler Erokspor-Belediye Derincespor (Esenler)

19.00 Kocaelispor-Turgutluspor (Kocaeli)





3. Grup

Yarın:

15.00 Pazarspor-Halide Edip Adıvarspor (Pazar İlçe)

15.30 Osmaniyespor-Modafen (Osmaniye 7 Ocak)

15.30 Altındağ Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Çubuk İlçe)

16.00 Nazilli Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Nazilli İlçe)

16.00 Darıca Gençlerbirliği-Gölcükspor (Darıca İlçe)

16.00 Bayrampaşa-Medical Park Batman Petrolspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

16.00 Karacabey Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (M. Fehmi Gerçeker)

16.00 Somaspor-Muğlaspor (Soma Atatürk)

19.00 Diyarbekirspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Diyarbakır)