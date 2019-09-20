Sigortam.net İTÜ, İBB'nin yerine ligde

- Türkiye Basketbol Federasyonu, Basketbol Süper Ligi'nden çekilen Büyükşehir Belediyespor'un yerine Sigortam.net İTÜ BB'nin lige kabul edildiğini açıklarken, "TBF'nin kararındaki hukuki ve mali yükümlülükleri tamamen yerine getiren İstanbul Büyükşehir Belediyespor Derneği'ne Türk basketboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz." denildi.