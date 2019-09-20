Gazişehir Çaykur Rizespor maçına hazır

Gaziantep ekibi Gazişehir iddialı.
AA
Yayınlanma tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma, 17:24


GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Gazişehir Gaziantep hazırlık çalışmalarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, orta ve şut çalışmalarıyla son buldu.

Antrenmanla birlikte Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmanın oynanacağı Rize'ye hareket etti.

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