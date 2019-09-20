Dostlukla gönülleri fethettiler, işte Fair Play ödüleri





İSTANBUL (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından verilen 2018 Türkiye Fair Play Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde organize edilen törene TMOK Başkanı Uğur Erdener, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Baykan, TMOK yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

TMOK Başkanı Uğur Erdener, ödül kazanan konukları kutlayarak, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben, sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.' diye çok güzel bir deyişi var. Bu söz, fair play'in de ülkemizde temelini oluşturan çok güzel bir tanımlama. Öncelikle iyi insan olunmalı. Yaşamı doğrular üzerine kurmalı. TMOK olarak çocuk ve gençlerimize gerek spor kültürünü, gerek olimpik eğitim vermek amacıyla Türkiye genelinde 'OLİ' projemiz bu anlamda çok önemli değer taşıyor. Bu, sporun fair play esasının üzerine inşa edilmesi amaçlı bir proje."

Tören, çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

TMOK 2018 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin sahipleri şöyle:





- Sportif Fair Play Tanıtım Dalı:





Büyük ödül:

Kızlar Sahada: "Sosyal girişim, 2013 yılından bu yana,kadınlara ve kız çocuklarına kodlanan toplumsal cinsiyet yargılarını kırmak için futbolu araç olarak kullanıyor. Düzenledikleri etkinliklerden elde edilen gelirle Türkiye'nin farklı noktalarında çocuklar için ücretsiz futbolokulları açıyorlar."





Şeref diploması:

Dr. Hüseyin Gümüş - Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi: "Fair play kavramını tanıtmak amaçlı 'Okulumun Neşesiyim, Fair Play Elçisiyim' projesinihazırladı. Beş binin üzerinde öğrenciye fair play'i anlattı."

Ümit Sarıkaya - Polis Memuru: "Sağlıklı çocuklar, sağlıklı yarınlar için capoeira'yı Kahramanmaraş'ta kötü alışkanlıklar vesuçların önlenmesine yönelik olarak çocuklara öğretilmesi, sporda şiddet ve saldırganlığın önüne geçebilmek, fair play felsefesinin benimsenmesi, sevgi,saygı ve hoşgörüyü ön plana çıkarmak amaçlı 'Sporcu Duası' isimli video çalışması ile sosyal sorumluluk kapsamında engellilere, yaşlılara, down sendromlulara capoeira gösterisiyaparak fair play'le ilgili farkındalık oluşturması."





Kutlama mektubu:

Ahmet Uysal - İş İnsanı, Mühendis: "Kuzey Kutbu Maratonu'na katılan ilk Türk sporcu. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına katıldığı bu koşu sayesinde Siirt'in Pervari Köyü'ndeki çocuklar için 181 bin lira bağış topladı. Yine TEGV adına 2018 Nisan'da Artvin-Muğla arasında bin 645 kilometre koşu yaparak 5 bin 500 çocuğa eğitim desteği sağladı."

Hüseyin Buğa - Beden Eğitimi Öğretmeni: "5 yıldır Şırnak'ta çocuklara sporla ulaşabilme uğraşı veriyor. Şırnaklı çocukların tenis oynayabilmeleri için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden destek aldı, sponsor buldu. Şırnak Tenis Spor Kulübü kuruldu, Şırnak Tenis Kortu açıldı. Yetiştirdiği sporcuların hep fair play ruhu içinde turnuvalara katılmalarını sağladı."

Doç. Dr. Recep Cengiz - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi: "Fair play ile ilgili yaptığı çok sayıda akademik çalışmalar, köşe yazıları, fair play kavramının veruhunun yaygınlaştırılması için gösterdiği çabalar nedeniyle."





- Sportif Fair Play Davranış Dalı





Büyük ödül:

Yıldırımbosna Spor Kulübü: "Yıldırımbosna-Küçükköyspor maçı öncesinde çıkanolaylarda 17 yaşındaki Küçükköyspor taraftarı hayatını kaybetti. Maç sonrasında Yıldırımbosna Kulübü yaptığı açıklama ile sportif başarılardan önce ahlaklı nesiller ve bireyler yetiştirmeyi hedef edindikleri, her zaman fair play ilkeleri doğrultusunda mücadele ettiklerini söyleyerekbir üst lige çıkmaya en büyük aday olan kulübü ligden çekme kararı aldı."





Şeref diploması:

Yasemin Adar - Güreşçi: "Budapeşte'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda ikinci olan Adar, 76 kilo yarıfinalinde Macar Zsanett Nemeth'in dizinden sakatlanmasının ardından rakibinin dizine hiç hamle yapmayarak ona zarar vermekten kaçındı. Yasemin Adar bu davranışı ile Dünya FairPlay Konseyi (CIFP) Dünya Fair Play Özel Diploması'na layık görüldü."





Kutlama mektubu:

Konya Basketbol İl Temsilciliği: "10 yaş altı ve 11 yaş altı takımlarının velilerine yönelik 'Anneciğim, babacığım, arkadaşlarımı da alkışla...rakibim bile olsa!' kampanyaları nedeniyle."

Erdem Yağız ve Sevtun Doğar Daldaban - Darüşşafaka Kız Futbol Takımı Teknik Heyeti: "Konya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılan Darüşşafaka Kız Futbol Takımı, sahayaeksik evraktan dolayı 10 kişi çıkmak zorunda kalan rakibi Ankara Sincan İMKB Lisesi ile eşitşartlarda mücadele etmek için onlarla aynı sayıda sporcuyla sahaya çıktı."





- Sportif Fair Play Kariyer Dalı





Büyük ödülü:

Yılmaz Tokatlı - Türkiye Futbol Adamları Derneği Eski Başkanı: "Hayatı boyunca görev aldığı tüm resmi kuruluş ve mensubu olduğu sivil toplum kuruluşlarıbünyesinde fair play olgusunun tanıtımı ve yaygınlaştırılması konusundaki gayretleri nedeniyle."





Şeref diploması:

Mehmet Samsa - Bisiklet Federasyonu Mardin İl Temsilcisi: "Başta terör kaynaklı olumsuz algı, bölge halkındaki moralsizliği gidermek için bir iş insanıolarak üstlenmiş olduğu Türkiye Bisiklet Federasyon Mardin İl Temsilciliği görevi ile başlattığıbisiklet hamlesi sayesinde Mardin, bisiklet sporu alanında bir cazibe merkezi oldu. Katılımcıların fair play ilkelerini benimsemeleri amaçlı eğitimler verdi."

Drahşan Arda - FIFA Hakemi: "Türkiye'de kadınların futbol oynamadığı 50 yıl öncesinde dünyanın ilk kadın futbol hakemiolması. FIFA, Drahşan Arda'nın dünyadaki ilk kadın hakem olduğunu tescilledi. 1967-68sezonunda hakemlik kursunu tamamlayıp sertifikasını alan Drahşan Arda, 1968 yılında ilk kezmaça çıktı. Almanya'da yaşamını sürdürdüğü için Bavyera bölgesinde hakemlik yaptı."





Kutlama mektubu:

Fehime Özkan - Veteran Atlet: "Türkiye Masterler salon atletizmşampiyonasına 79 yaş kategorisinde tek atlet olarak katılarak iki gün süren organizasyonda dört yarışmada 4 altın madalya kazanırken, 2 de Türkiye rekoru kırdı."





- TMOK Toplumsal Fair Play Ödülü Sahipleri





Eşe Ciğerci - Şehit Annesi: "15 yıl önce şehit olan oğlu için devletin verdiği şehit tazminatı ve kendisine bağlanan şehit ailesiaylıklarına hiç dokunmayıp biriktirdiği 250 bin lirayı okul yapılması için Uşak Valiliğine bağışlayan ve 'Cehalet ve terör belası ancak eğitimle sona erer.' diyen 67 yaşındaki şehit annesi."

Nuri Şahin - Milli Futbolcu: "Nuri Şahin, Harvard'daki bir eğitim programından mezun oldu,sonra Afrika'ya gidip Etiyopya'da takım arkadaşı Neven Subotic'in vakfıyla beraber temiz su içinçalışmalara katıldı."