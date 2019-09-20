Göztepe ‘İttifak’la!

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Müsabakanın 49. dakikasında orta alanda Marko Jevtovic'e yaptığı faulun ardından Göztepeli Andre Poko sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Özgür Yankaya Poko'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Göztepe, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

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