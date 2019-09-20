Spor dünyası Neslican için ağlıyor

Galatasaray ve Fenerbahçe, kansere yenik düşen Neslican Tay için taziye mesajları yayımladı. Galatasaray: "Enerjisi, mücadele azmi ve kararlılığıyla kendisi gibi kanserle mücadele edenlere cesaret veren, tüm yaşadıklarına rağmen güler yüzüyle neşe saçan #NeslicanTay'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Azmin geri kalanlara umut olacak Neslican, huzur içinde uyu."

Fenerbahçe:”Milyonlara vazgeçmemeyi öğrettin, seni her zaman gülen yüzünle hatırlayacağız. 🙏 Huzur içinde uyu...”

Beşiktaş JK: "Mücadelen, umudun ve o güzel gülüşün hiç unutulmayacak... Huzur içinde uyu #NeslicanTay"