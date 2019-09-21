Görme Engelliler Milli Futbol Takımı'nda yarı final sevinci



Görme Engelliler Milli Futbol Takımı oyuncularından Ömür Mercan, IBSA Avrupa Şampiyonası maçında Romanya karşısında galibiyeti getiren golü attığı için mutlu olduğunu söyledi.

IBSA Avrupa Şampiyonası A Grubu’ndaki son maçında Romanya’yı tek golle yıkan milli takımda golü atan oyuncu Ömür Mercan, başantrenör Hasan Yıldırım ve TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, karşılaşmayı AA muhabirine değerlendirdi.

Milli takıma galibiyeti getiren golü kaydeden Ömür Mercan, turnuvanın zor geçtiğini belirterek, "Beklediğimizden de zor oldu. Biz de biraz tutuk başladık turnuvaya. Topa olsun sahaya olsun alışamadık. Kolay bir turnuva değildi. Geçen turnuvalara nazaran daha zor. Bayağı çaba gösterdik, bayağı mücadele ettik, savaştık. Sonuç olarak gruptan çıktık, istediğimizi aldık." diye konuştu.

Milli futbolcu, "Gol atmak güzel bir şey. Takımımı öne geçirdim. Mutluyum bu yüzden. Benim işim de bu, saha içinde. İşimi yaptıysam ne mutlu bana." ifadesini kullandı.

-Yıldırım: "Bu galibiyetle takımın üstündeki baskı kalkacak"

Başantrenör Hasan Yıldırım da galibiyetle ilgili şunları söyledi:

"Tabii grubumuz zor, açıkçası kolay takım yok. Burası Avrupa Şampiyonası ve Avrupa’nın en iyi 10 takımı burada. Biz de bunlardan birisiyiz. Gruptan çok rahat çıkmamız gerekirdi. Skorlarda biraz gol kısırlığı oldu. Bugün de izlediğiniz gibi 5-6 olması gereken maç maalesef 1-0 bitti ama lehimize sonuçla 3 puanla bitirdik. Bunun için mutluyuz. Takım üstündeki gruptan çıkamama baskısı da kalkmış olacak. Yarı finalde daha stressiz ve rahat bir oyun sergileyeceğiz."

Gürsoy: "Şampiyonluk ruhu yaşamış, kazanma psikolojisini bilen bir takım"

TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy da milli takımın birçok eksiğine, kırmızı kart cezalısına rağmen büyük bir mücadele örneği verdiğine dikkati çekerek, "Son iki aydır çok değişik kamplarla, en son da Riva’daki kampla buraya geldiler. Takımın geçmişinde ve kökünde bir Avrupa şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü, Avrupa beşinciliği, iki olimpiyat tecrübesi var. Bazen zayıflıklar olabilir, oyuncularda eksiklikler olabilir ama takımın kazanma ruhu ve şampiyonluk psikolojisi bence bugün de sahaya yansıdı." ifadelerini kullandı.