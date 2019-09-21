Galatasaray kafilesi, Malatya'da

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, kafilede yer alan isimlerle özçekim yaptı.

Kafileyi karşılayan bir grup taraftar, meşale yaktı, tezahüratta bulundu.

MALATYA (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yarın yapacağı maç için Malatya'ya geldi.

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