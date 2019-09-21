Fenerbahçe Kadıköy'de hayat buldu

Fenerbahçe Süper Lig’in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü’nü konuk etti.

Kadıköy ekibi 2-1 galip.

DAKİKALAR



3. dakikada Kruse’nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Deniz’in etkisiz şutu az farkla yandan auta çıktı.

7. dakikada Zanka’nın hava topu mücadelesinde hatasını iyi değerlendiren Orgill, topu kazandı ve ceza sahası dışından denediği şut girişimi Altay’da son buldu.

17. dakikada savunmadan çıkmaya çalışan Fenerbahçe’de Rami’nin pasında top Ankaragüçlü oyuncuya çarparak Orgill’in önünde düştü. Zanka’dan sıyrılan Orgill topu Altay’ın sağından filelerle buluşturdu. 0-1

20. dakikada Deniz Türüç’ün kullandığı kornerde kaleci Korcan boşa çıktı. Arka direkte topla buluşan Zanka, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

27. dakikada Vedat Muriqi ile duvar pası yapan Kruse’nin ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

2. yarıya Fenerbahçe hızlı başladı.

73. dakikada VEdat Muriqi, Kruse'nin pasında skoru 2-1 yaptı.

Maçın sonlarında Ankaragücü Canteros ve İlhan'la net pozisyonlar buldu. Altay'ı geçemedi.



Stat: Ülker

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Ali Saygın Ögel xx

Fenerbahçe: Altay xx, Ozan xx, Rami x, Zanka xx, Dirar xx, Gustavo xxx, Tolga xx, Deniz xxx, Rorrigues x (Emre Belözoglu dk. 41 ?), Max Kruse xx, Vedat Muriqi xx

Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Serdar, Ferdi, Sadık, Zajc, Jailson, Alper

Teknik Direktör: Ersun Yanal

MKE Ankaragücü: Korcan xx, Cebrail xx, Kulusic xx, Pazdan x, Pinto xx, Faty xx, Moke xx, Sedat Ağçay x, İlhan Parlak x, Hector Canteros xx, Orgill xx

Yedekler: Furkan, Yalçın, Mehmet Sak, Alihan, Mahmut, Aydın, Hasan Kaya, Oğuzhan, Sadaev

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Zanka (dk. 20) (Fenerbahçe), Orgill (dk. 17) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Orgill, Cebrail, Canteros (Ankaragücü)

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)