Frig Ultra Maratonu 6. kez koşuldu





İhsaniye ilçesinin Ayazini Köyü’nde düzenlenen 6. Frig Ultra Maratonu’nun başlangıç törenine Vali Mustafa Tutulmaz, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nurullah Pervaneli, Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu Koordinatörü İbrahim Okumuş ve çok sayıda sporcu katıldı.

Törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, “Frig Vadisi, ülkemizin turizm merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Turizm olarak ülkemiz, deniz turizminin dışında alternatif turizm arayışı içinde. Biz Afyonkarahisar olarak bu bölgeyi siz değerli misafirlerimiz aracılığıyla tanıtmak istedik. Sizlere teşekkür ediyoruz. Emeği geçen ve sponsor olan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Limit Sensin Koordinatörü Ali Cem Aktaş’ın işareti ile 6. Frig Ultra Maratonu start aldı. Katılımcılar 6, 12, 22 ve 54 kilometrelik parkurları en kısa sürede bitirmek için zorlu parkurda ter döktü.

Vali Mustafa Tutulmaz ile ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de zorlu doğa şartlarına rağmen 12 kilometrelik parkuru başarıyla tamamladı. Tutulmaz ve Serteser’e, günün anısını yaşatmaları için madalya takdim edildi.

Bitiş çizgisinde açıklama yapan Vali Mustafa Tutulmaz, Frig Ultra Maratonu’nun bölgenin tanıtımı, doğal güzelliklerin keşfedilmesi için önemli olduğunu vurguladı. Her yıl etkinliğe destek verdiğini hatırlatan Vali Tutulmaz, “Bu tür etkinlikler ile ilimizin adını daha fazla gündemde tutacağız ve tanıtımını bu vesile ile sağlamış olacağız. Çok güzel bir yarıştı. Etkinliğe emek veren, destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.