Süper Lig'de Gazişehir sürprizi

Süper Lig'de 5. haftada Çaykur Rizespor-Gazişehir Gazientep futbol kulüpleri arasında oynanan maçta Gazişehir, ikinci yarıda bulduğu iki golle Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar, 15:55

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Gazişehir Gaziantep, bu maça kadar namağlup gelen Rizespor'u Çaykur Didi Stadyumu'nda 2-1 yenerek yükselişini sürdürdü. Ligin ilk haftasında Fenerbahçe'ye mağlup olan Gazişehir, sonrasında oynadığı 4 maçta 10 puan topladı.

Goller: Muhammet Demir (dk. 12), Twumasi (dk. 16) (Gazişehir Gaziantep FK)

66' Samudio (Çaykur Rizespor)

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Serkan Tokat, Candaş Elbil, Bilal Gölen

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Morozyuk, Melnjak, Chatziisaias, Boldrin, Vetrih, Attamah, Umar, Nil de Pauw, Scepovic

Yedekler: Tarık, Burak, Orhan, Sasse, Atakan, Barış, Abdullah, Oğuz Kağan, Oğulcan, Samudio
Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gazişehir Gaziantep FK: Günay, Armel Kana, Papy , Oğuz, Morais, Diarra, Tetteh, Tosca, Twumasi, Güray, Muhammet

Yedekler: Lodygin, Pawel Olkowski, Ulaş, Pawlowski, Raman Chibsah, Kubilay, Mehmet Erdem, Furkan, Nogueira, Kenan

Teknik Direktör: Marius Sumudica

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Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Mehmet Erdem, İsmail Kartal, Muhammet Demir