Türkiye 'birlikte yürüdü'

Her yıl 16-22 Eylül'de sürdürülebilir kentsel ulaşım politikalarını geliştirme ve destekleme amacı ile düzenlenen "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamındaki yürüyüşün Ankara'daki etkinliğine Bahçelievler 7. Cadde'de bisiklet kortejiyle başlandı ve Anıttepe Parkı'nda son buldu.

Etkinliğe katılanlar arasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Haluk Levent, milli halterci Halil Mutlu da vardı.

Bakan Kasapoğlu: ''Spor engel tanımaz''

Sporu her alana yaymak için çaba sarf ettiklerini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak toplumumuzu spor yapan bir toplum olma bağlamında ciddi olarak teşvik ediyoruz. Tesislerimizle yatırımlarımızla organizasyonlarımızla. Bugünkü bu güzel etkinlikte bunlardan bir tanesi. Hakikaten yürüyerek düşünmek, yürüyerek sohbet etmek mümkün" dedi.

Haluk Levent: ''Gençlerin yararlanacağı bütün etkinliklerde varız''

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında konser verecek olan sanatçı Haluk Levent, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte yürüyüş etkinliğine katıldı. Levent, yürüyüşte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok güzel bir yürüyüş ve ben burada olmaktan çok mutlu oldum. Hiç değilse sayın bakanımızı yakaladım. Bisikletlilerin, yaya ve engelli sporcuların bazı sorunlarını görüşme imkanımız oldu. Bize sosyal medyadan çok baskı yapılıyor, hazır bakanımızı bulmuşken yürüyüş boyunca kafasını şişiriyorum birazcık ama çok güzel bir etkinlik. Ben zaten konserdeydim bugün. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda etkinlikler vardı. Tabi ki yürürüz dedim. Birlikte yürümek güzel oldu, halkı selamlamak. Gençlerin yararlanacağı bütün etkinliklerde varız, olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.