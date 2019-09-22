Yelkende ödüller sahiplerini buldu

Türkiye Yelken Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Üstüner bu sene hem gençlik sınıflarında hem de olimpik sınıflarda birçok başarı elde ettiklerine vurgu yaparken “Bu yarışlar, bu başarıların hazırlığı. 2020 milli takım seçmesinin ilk ayağı olan Federasyon Kupası'nda her türlü havada yarıştık. Güzel ve mücadelesi yüksek yarışlar oldu" dedi.



Yarışmalarda yer alan sporcuları kutlayan Ceyhun Üstener, "Kupada yarışan sporcularımızı, yetiştiren antrenörlerimizi ve kulüplerimizi kutluyorum. Bizlere destek olan Bodrum Belediyesi'ne, Yalıkavak Marina'ya, Yalıkavak Yelken Kulübü'ne ve hakemlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Birbirinden heyecanlı yarışlara sahne olan kupada Optimist Genel kategorisinde Teos Yat ve Yelken Kulübü'nden Mustafa Öztuncel birinciliği elde ederken A.R.M Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü'nden Alp Namdar ikinci ve İstanbul Yelken Kulübü'nden Yiğit Özbaşoğlu üçüncü oldu. Optimist Kızlar kategorisinde İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü'nden Firdevs Yeğin birinci sırada, A.R.M Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü'nden Karya Başaraner ikinci sırada, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nden İlayda Şen üçüncü sırada yer aldı.



Optimist Junior Genel kategorisinde Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nden Kutsal Güneş Kurnaz birinci sırada yer alırken Foça Yelken İhtisas Kulübü'nden Mert Doğan ikinci ve B.B Bodrumspor Yelken Şubesi'nden Tayfun Türk üçüncü oldu. Optimist Junior Kızlar kategorisinde Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Irmak Süvari birinciliği, Gökova Yelken Kulübü'nden Yağmur Karabulut ikinciliği ve İstanbul Yelken Kulübü'nden Ece Çaldağ üçüncülüğü elde etti. Laser 4.7 Genel kategorisinde Turgutreis Yelken Kulübü'nden Umut Eyriparmak birinci, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nden Zülal Alev Erkan ikinci ve Arda Ayyıldızbayraktar üçüncü oldu.

Laser 4.7 Kız kategorisinde Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nden Zülal Alev Erkan birinci sıranın sahibi olurken İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü'nden İrem Sütlü yarışları ikinci sırada, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nden Melek Pehlivanoğlu üçüncü sırada tamamladı. Laser 4.7 Junior kategorisinde İstanbul Yelken Kulübü'nden Ali Berk Birer birinci, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü'nden Yaşar Alp Akın ikinci ve İstanbul Yelken Kulübü'nden Efe Güder üçüncü oldu. Laser Radial Genel kategorisinde Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Ecem Güzel birinciliğin sahibi olurken Fenerbahçe Doğuş Yelken'den Nazlı Çağla Dönertaş ikinci sırada Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Derin Baytur üçüncü sırada yarışları tamamladı.

Laser Radial Kadın kategorisinde Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Ecem Güzel birinci, Fenerbahçe Doğuş Yelken'den Nazlı Çağla Dönertaş ikinci ve Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Ece Asya İkizler üçüncü sırada yer aldı. Laser Radial Genç kategorisinde Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Derin Baytur birinciliği elde ederken Uygar Kızılkaya ikinci ve ferdi olarak yarışan Batu Özonur üçüncü oldu. Laser Standard kategorisinde Fenerbahçe Doğuş Yelken'den Alp Rodopman birinciliği elde ederken yine aynı kulüpten Berkay Abay ikinci ve Yiğit Yalçın Çitak üçüncü oldu. Laser Standard Genç kategorisinde ise Fenerbahçe Doğuş Yelken'den Yiğit Yalçın Çitak birinci, B.B Bodrumspor Yelken Şubesi'nden Efe Ağan ikinci ve Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü'nden Doruk Demircan üçüncü sırayı aldı.