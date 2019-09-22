Alanyaspor'un ilk kaybı

Haftaya 4'te 4 yaparak 12 puanla lider giren Alanyaspor, henüz galibiyeti bulunmaya ligin son sırasındaki 1 puanlı Gençlerbilirği ile Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak ilk puanını alan başkent ekibi 45+2'de Stancu'nun penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Alanyaspor bu gole 66. dakikada tecrübeli oyuncusu Ceyhun Gülselam'ın golüyle karşılık verdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takımdan sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Galibiyeti hasreti 5 maça çıkan Gençlerbirliği puanını 2'ye yükseltirken, ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Aytemiz Alanyaspor ise puanını 13'e yükselterek liderliğini sürdürdü.