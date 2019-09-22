Galatasaray Malatya'da çok kaçırdı, yakalandı!

Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Galatsaray'ın mücadelesi 1-1 berabere bitti. Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesinde puan kaybetti ve 8 puanla haftayı kapattı.

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Karşılaşma saat 19.00'da Hakem Arda Kardeşler'in ilk düdüğle başladı.

Malatya'da ilk 20 dakikalık bölüm geride kaldı.

Topla Oynama 42-58, Toplam Şut 2-1, İsabetli Şut 0-0, Pas 84-121, İsabetli Pas 67-100.

Galatasaray ilk kez etkili geldiği anda 23. dakikada Michael Seri'nin golüyle Yeni Malatyaspor deplasmanında 1-0 öne geçti.

Dakika 28'de Michael Seri ceza sahasına topu ortaladı, Ryan Babel'in kafa vuruşunu Fabien Farnolle çıkardı.

Dakika 29'da Galatasaray'ın kullandığı kornerde top arka direğe sekti. Bomboş durumda olan Marcao topu üstten dışarı yolladı.

İlk yarı sonucu Galatasaray 1- BtcTurk Yeni Malatyaspor 0

Galatasaray soyunma odasına Michael Seri'nin golüyle önde gitti.

Galatasaray 2. yarıya Lemina ile başlıyor, Nagatomo kenara geldi.

Dakika 59'da Yeni Malatyasporlu Mitchell Donald'ın uzaktan şutunda Muslera gole izin vermedi. Sonrasında ceza sahası içinde yaşanan tehlikede Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.

Dakika 64'te Yeni Malatyaspor'da Buğra Çağıran kenara geldi, yerine Moryke Fofana girdi.

Galatasaray 78. dakikada Babel ile girdiği çok net bir fırsatı değerlendiremedi.

Dakika 83'te Galatasaray'da Andone kenara geldi, yerine Jimmy Durmaz girdi.

Yeni Malatyaspor Dakika 89'da Guilherme'nın golüyle beraberliği yakaladı.

İlk 11'ler

Galatasaray'ın 11'i: Muslera; Şener, Luyindama, Marcao, Nagatomo; Seri, Nzonzi, Ömer; Adem, Andone, Babel.

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Chaleli, Donald, Buğra, Guilherme, Jahovic.

Maçla ilgili notlar

Galatasaray ile BtcTurk Yeni Malatyaspor daha önce 6 resmi maçta kozlarını paylaştı. Bu maçlarda takımımız galibiyet sayılarında 3’e 2’lik üstünlük sağladı. 1 maç ise berabere tamamlandı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda 11 gol kaydederken BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 6 gol attı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Galatasaray mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çiçek yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Yiğit Arslan görev alacak.