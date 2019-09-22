Voleybolda İtalya'ya yenildik elendik

İTALYA: 3 - TÜRKİYE: 0
SALON: Parc des Expositions (Nantes)
HAKEMLER: S. Grieder, O. Guillet
İTALYA: Piano (6 sayı), Giannelli, Juantorena (10 sayı), Anzani (12 sayı), Zaytsev (4 bl.), Antonov (6 sayı), Balaso (Libero), Candellaro, Sbertoli, Lavia, Nelli (14 sayı)
TÜRKİYE: Arslan, Burak Baturalp (10 sayı), Vahit Emre, Adis (11 sayı), Yiğit (7 sayı), Doğukan (6 sayı), Burak (Libero), Selçuk, Batuhan, İzzet, Oğuzhan, Metin
SETLER: 25-22, 25-18, 25-21
Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye, 2. turda İtalya’ya 3-0 yenilip elendi. C Grubu’nu 3. sırada bitiren Ay-Yıldızlılar, A Grubu 2.’si İtalya önünde 3 sette de savunma ve bloklarda etkisiz kalınca tribüne çıktı.