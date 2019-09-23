Kulübün ilk golünü atmıştı, 51 yıl sonra genel koordinatörü oldu



Diyarbakırspor’un profesyonel liglerdeki ilk golünü kaydeden futbolcu olarak tarihe geçen Emin Sevmiş, futbolcu ve teknik adam olarak uzun yıllar hizmet ettiği kulübe 51 yıl sonra genel koordinatör oldu. Tecrübeli futbol adamı, Diyarbakırspor’un şu anki duruma çok üzüldüğünü dile getirerek, “Formasını giydiğimiz ve uzun yıllar hocalığını yaptığımız gözbebeğimiz Diyarbakırspor’un bu durumuna seyirci kalamazdık. Elimizden ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Kulüp Başkanı Ekrem Karakoç, kulübün yaşayan efsanesi olarak değerlendirdiği Emin Sevmiş’i tam yetkili olarak bu göreve getirdiklerini söyledi. Karakoç, “Emin hocamız Diyarbakırspor’un tarihidir. Böyle bir değerin aramızda olması önemli bir avantajdır. Bilgi ve birikiminden yararlanmak üzere tam yetkili olarak göreve getirdik. Diyarbakırspor’un tarihine mal olmuş tüm değerli isimleri efsane kulübümüzde görmek istiyoruz. Herkese bu çağrıyı yapıyorum. El ele verelim, eski günlere dönüş yapalım” diye konuştu