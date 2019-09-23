Trabzonspor'dan sponsorluk sözleşmesi





Varılan anlaşma uyarınca, QNB Finansbank A.Ş. logosu, sözleşme süresince, profesyonel futbol takımı maç formasının kolunda, tüm resmi ve özel maçlarda yer alacak. Buna karşılık QNB Finansbank A.Ş. bordo-mavili kulübe yıllık 1,9 milyon TL + KDV bedel ödeyecek. Bu bedelin devam eden yıllar için Tüfe+Üfe ortalaması oranında artırılacağı belirtildi.