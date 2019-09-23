Varılan anlaşma uyarınca, QNB Finansbank A.Ş. logosu, sözleşme süresince, profesyonel futbol takımı maç formasının kolunda, tüm resmi ve özel maçlarda yer alacak. Buna karşılık QNB Finansbank A.Ş. bordo-mavili kulübe yıllık 1,9 milyon TL + KDV bedel ödeyecek. Bu bedelin devam eden yıllar için Tüfe+Üfe ortalaması oranında artırılacağı belirtildi.
Trabzonspor'dan sponsorluk sözleşmesi
Trabzonspor QNB Finansbank ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Trabzonspor ile QNB Finansbank A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde üç yıllık anlaşma sağlandı.
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Yayınlanma tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi, 17:26