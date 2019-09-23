Galatasaray divan kurulu başladı



Galatasaray’da Emlak Konut ile yapılan Riva ve Florya sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin durumun ana gündem maddelerinden biri olacağı Eylül ayı Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı, Gayrettepe’de bir otelde başladı. Dursun Özbek, Ali Dürüst, Faruk Süren, Ahmet Özdoğan, Bülent Tulun gibi sarı-kırmızılı camianın önemli isimlerinin de katılım gösterdiği toplantı basına kapalı olarak gerçekleşiyor.



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Riva-Florya projesini karara bağlama adına bugün gerçekleşecek olan olağanüstü divan toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, “G.Saray'ın her şeyi meydanda. KAP’ta her şeyi belgeli. Gizli saklı bir şeyi yok” dedi.