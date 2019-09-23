CHP'den Fatih Terim açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "CHP Gençlik Kolları Üyesi Gökhan Yılmaz'ın sosyal medya üzerinden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında yaptığı paylaşımı hiçbir CHP'linin onaylaması mümkün değildir. Bu nedenle çirkin paylaşıma en büyük tepki de üyelerimizden gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Yılmaz'ın sosyal medya hesabından Terim hakkında yaptığı paylaşımı hatırlattı.

"CHP Gençlik Kolları Üyesi Gökhan Yılmaz'ın sosyal medya üzerinden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında yaptığı paylaşımı hiçbir CHP'linin onaylaması mümkün değildir" ifadelerini kullanan Kaya, bu "çirkin" paylaşıma en büyük tepkinin partililer tarafından geldiğini belirtti.

Bu paylaşımı hiçbir CHP'linin onaylamasının mümkün olmadığını vurgulayan Kaya, "Gökhan Yılmaz, yorumunu silerek Fatih Terim'den ve Galatasaray camiasından özür dilemiş, kendisine de gerekli uyarılar yapılmıştır. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin diline böylesi kötü sözler yakışmaz. Hiçbir kişi ya da kuruma da söylenmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.