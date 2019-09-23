Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hakemlere sitem ederek, "Pozisyonun VAR’da incelendiğine inanmıyorum" dedi.Süper Lig’in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Trabzonspor’u 2-1 yendi. Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın toplantısında maça ilişkin açıklamalarda bulundu.Çalımbay, maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Çalımbay, “Gerçekten çok güzel bir lig maçı oldu. Maçın içinde her şey vardı, goller vardı, kaçan penaltı vardı, direklerden dönen toplar vardı. Gerçekten iyi bir mücadele oldu. Biz maçın başında golü yedik ama hiçbir zaman oyundan kopmadık. Maçın başında gol yemek bazen takımları demorize eder, biran onu yaşadık 5 dakika ondan sonra toparladık ve oyunumuzu oynamaya başladık. Sonra devre arası olmadan yaptığımız değişiklikler ve içeride değiştirdiğimiz oyun taktiği hepsi işe yaradı. Çok iyi bir şekilde ikinci yarıya başladık. Sonradan giren arkadaşlarımız da çok etkili oldular. İyi bir galibiyet aldık. Zaten biz bu maçı konuşurken arkadaşlarımıza da aynı şekilde konuştuk. Ne olursa olsun oyundan kopmamamız gerekiyordu. Karşımızdaki takım iyi bir takım. Çıkışlı olan bir takım. Onun içinde çok dikkatli olmamız gerektiğini, oyundan kopmayacağımızı söylemiştik ve onu gerçekleştirdi arkadaşlarımız. İyi galibiyet aldığımız için özellikle son dakikada attığımız golle galip geldiğimiz için çok mutluyuz. 3 maçtır galip gelemiyorduk onun yüzünden bu maç çok çok önemliydi. Önümüzde şimdi gerçekten kritik maçlar var. Lig çok uzun bir maraton. Bir galibiyetle bitmiyor. Önümüzdeki Alanya maçı, sonraki Ankaragücü maçı izim için çok önemli. Onları da iyi bir şekilde bitirirsek çok büyük bir avantaj yakalamış olacağız. Çünkü bizim takımızda halen hazır olmayan arkadaşlarımız var. Örneğin Fernando, Traore, Armin bunların hepsi sonradan gelen, bizimle hazırlık dönemi geçirmeyen arkadaşlar. Onlarda hazır olmamalarına rağmen oynatmaya çalışıyoruz. Ama bu milli takım arası bizim için çok büyük avantaj olacak. Onlarda en kısa sürede katılırlarsa o zaman daha yedeğimizin fazla olacağı, alternatiflerimizin fazla olacağı bir takım olacağız. Bundan sonrada daha iyi gitmeye başlayacağız” dedi.“VAR’DA İNCELENDİĞİNE İNANMIYORUM”Çalımbay, maçın hakemini değerlendirerek, “Bize göre eğer o faulü verseydi, o penaltı olayı zaten olmayacaktı. Yapacak bir şey yok. Hakem arkadaşımız vermedi. Biz penaltı diye itiraz etmedik kesinlikle ama faul olduğuna itiraz ettik. Sadece faulü verebilirdi. O da penaltı verdi karşı takıma. O penaltıyı atmış olsalardı belki de hakemin yapmış olduğu karar nedeniyle mağlup bir şekilde bitirecektik. Bize göre faul ama bilemiyorum dışarıya göre dördüncü hakemle konuştuğumuzda VAR’da inceleniyor dedi. Ben inanmıyorum VAR’da incelendiğine. Bence es geçti o pozisyonu. Vermedi. Onun dışında da fazla bir şey olmadı” ifadesini kullandı.(İHA)Çalımbay, maçın hakemini değerlendirerek, “Bize göre eğer o faulü verseydi, o penaltı olayı zaten olmayacaktı. Yapacak bir şey yok. Hakem arkadaşımız vermedi. Biz penaltı diye itiraz etmedik kesinlikle ama faul olduğuna itiraz ettik. Sadece faulü verebilirdi. O da penaltı verdi karşı takıma. O penaltıyı atmış olsalardı belki de hakemin yapmış olduğu karar nedeniyle mağlup bir şekilde bitirecektik. Bize göre faul ama bilemiyorum dışarıya göre dördüncü hakemle konuştuğumuzda VAR’da inceleniyor dedi. Ben inanmıyorum VAR’da incelendiğine. Bence es geçti o pozisyonu. Vermedi. Onun dışında da fazla bir şey olmadı” ifadesini kullandı.(OS-OE-S)