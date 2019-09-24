Ben o işleri bıraktım!

Eski TFF ve Beşiktaş Başkanı'ndan mesaj var.

YIllarca Beşiktaş, Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF Başkanlığı yapan Yıldırım Demirören, Fikret Orman'ın istifa kararı almasından sonra Siyah-Beyazlı kulüpte aday olmayacağını duyurdu.

Yıldırım Demirören, "Ben o işleri geride bsıraktım. Şu anda Beşiktaş başkanlığı gündemimde yok" dedi.

İddaa ihalesini kazanan Demirören'in bu görevi sürdürürken Beşiktaş Başkanı olması da yasa gereği mümkün değil.

Eski aday Hürsel Tekinoktay, Ahmet Nurçebi, Hasan Arat ve Serdar Bilgi'nin adı camiada aday olarakg eçiyor.