İBB Spor Kulübü'nden özel sporculara müjde

İBB Spor Kulübü Bedensel Engelli ve Özel Sporcular Şube Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Adem Kuyumcu, özel sporcular alanında faaliyet gösteren 20 spor kulübünün yönetici ve temsilcileri ile bir araya geldi.

Cebeci Spor Kompleksi'ndeki etkinlik hafta boyu devam edecek.

Organizasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan İBB Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Adem Kuyumcu; “Özel sporcu yetiştiren kulüplerimizin, İstanbul BBSK’dan taleplerini dinledik. Ayrıca, yakın zamanda program dahilinde yapılacak özel sporcu müsabakaları ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Amacımız daha çok bireyin, özel sporcu yetiştirilmesine katkıda bulunması.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 51 spor tesisinin kullanımı konusu gündeme gelirken, Adem Kuyumcu tesislerin herkese açık olması için çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağı müjdesini verdi.

Bu arada hafta boyunca devam edecek toplantılarda her gün farklı bir engelli sporcu branşı ele alınacak. Yarın aralarında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de bulunduğu tekerlekli sandalye basketbol kulüplerinin yönetici ve temsilcileri bir araya gelerek branşın sorunlarını konuşacak.