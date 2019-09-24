İmamoğlu, Başakşehir’i ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Futbol Kulübü’ne ziyarette bulundu. İmamoğlu’na ziyarette, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun da eşlik etti. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İmamoğlu’na, kulüp binası ve Başakşehir Fatih Terim Stadı ile ilgili kısa bir bilgi verdi. Heyet, daha sonra toplantı salonuna geçti.

“ÇOK PARA HARCAYAN, ÇOK İŞ YAPAMIYOR ANLAMINA GELMİYOR”

Başakşehir’in İstanbul’un Süper Lig’deki 5 takımından biri olduğunu belirten İmamoğlu, “Sizden sonra Kasımpaşa’yı da ziyaret etmek istiyorum. Hem sizi ziyaret etmek hem de başarılar dilemek istedim yönetiminize, heyetinize, sporcularınıza. Yolunuz açık olsun. Bu sene garip bir lig var, gördüğüm kadarıyla. Herkesin birbirine dişi geçiyor gibi. Lig, enteresan. Ne olur bilinmez. ‘Çok para harcayan, çok iş yapar’ anlamına gelmiyor futbolda, zaten. Başakşehir, kadro istikrarını koruduğu zaman başarılar elde etti” dedi.

GÜMÜŞDAĞ: UEFA KULÜBÜMÜZÜ DENETLEDİ

Gümüşdağ da kulüple ilgili şu bilgileri verdi:

“Geçmişte İBB Spor Kulübü, profesyonel futbol içindeydi. 2014 yılında, o dönemki Başkan Kadir Topbaş’la dedik ki; ‘Futbolu, İBB bünyesinden çıkaralım.’ Çıkarma kararı aldık; ama talip yoktu. 2014 yılında, İstanbul Başakşehir A.Ş. adlı bir şirket kurduk. UEFA kriterlerine uygunluk adına bir değerleme yaptırdık, uluslararası bir denetleme şirketine. 17 milyon TL civarında bir para çıktı. Aktif-pasif bütün borçlarını üzerimize aldık, İBB Spor’un futbol tarafıyla ilgili. İlk yıl UEFA kupasına kalınca UEFA geldi, genetlemesini yaptı. Bir sorun çıkmadı. İBB’ye de borcumuzu ödedik.”

Gümüşdağ, toplantının ardından İmamoğlu’na, arkasında adı yazılı 34 numaralı Başakşehir forması hediye etti. İmamoğlu, Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi’ndeki bir maçını izlemek istediğini de belirtti.