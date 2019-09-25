Mustafa Koç Ödülünü gözyaşlarıyla aldı

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı'yken 21 Ocak 2016'da 56 yaşındayken kalp krizi geçirerek vefat eden Mustafa V. Koç adına düzenlenen spor ödülünün üçüncüsünün kazananı açıklandı. 2019 Mustafa V. Koç Spor Ödülü, modern pentatlon branşında 7 dünya rekoru bulunan ve bu alanda Türkiye'den olimpiyatlara katılacak ilk sporcu unvanını da kazanan İlke Özyüksel'e verildi.

3 ay önce babasını kaybeden Özyüksel, ödülünü gözyaşları ile aldı.

Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç, eşi adına verilen ödül için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Mustafa, bir spor ödülü hayal ederken, savunucusu olduğu insani değerlerin; dostluk, birliktelik, mükemmeliyet, fair play gibi değerlerin spor yoluyla toplumda yaygınlaşmasına öncülük edeceği inancındaydı. Bu sebeple Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün kalıcı temasını, 'olimpik değerlere katkı' olarak belirledi" dedi. Caroline N. Koç, "Gerek tek yaşam alanımız olan dünyaya ve çevreye verdiğimiz tahribat, gerekse de inanılmaz boyutlara ulaşan eşitsizlikler bizlere bazı dersler veriyor. Almamız gereken en önemli dersin; değerlerimizi yeniden gözden geçirmek olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.Mustafa Koç Spor Ödülü'nü alan İlke Özyüksel, Modern Pentatlon'da olimpiyatlara giden ilk Türk sporcu. Rehberlik öğretmeni, görme engelli bir anne ile işçi emeklisi bir babanın kızı.

Ankara'da doğmuş, Telsizler mahallesinde büyümüş. İki haftalıkken “damar çokluğu” diye bilinen bir hastalığa yakalanmış. Yüzündeki izler, daha küçükken onu yaşamın sıkıntılı süreçleri ile karşılaştırmış. “Arkadaşlarım uzaklaştılar benden, her gece ağlardım” diye anlatıyor…

Annesinin onu başka alanlara çekme isteği ile önce yüzme ile tanışmış, sonra da buz pateni ve koşu ile. “O zamanlar pentatlon nedir bilmiyordum bile” diyor İlke.

“Ama koşmayı her zaman çok severdim, her yere koşarak giderdim ben çocukken, “koşacaksın” dediklerinde çılgınca mutlu olmuştum “nasıl yani, koşu bir spor mu ?” demişim ! İlk koşu antrenmanımı kot pantolon ve 3-4 numara büyük spor ayakkabısı ile yapmıştım.”

Ve böylece 9 yaşında İtalya'ya gitmiş İlke, ilk madalyasını da orada almış. Koşmaya ve yüzmeye devam ederken, pentatlonla tanışmış. Ona dünya rekorları getiren bu zorlu spordan bir daha da hiç vazgeçmemiş.

“Bana hayatımda hiç bir şey altın tepsi ile sunulmadı, her yere tırnaklarım ile kazıya kazıya geldim. Küçücüktüm, koskoca insanlarla tek başıma savaşıyordum. Pentatloncuyum diye beni arkalara atıp, beni dinlemez, bakmazlardı bile… Engellendim, hatta antrenör bulamadım pentatlon için. Sonra beni Bakanlıktan çağırdılar, Spor Genel Müdürü Murat Kocakaya seni görmek istiyor diye… “

MUSTAFA KOÇ ANISINA

Sporcu, yönetici ve destekçi olarak spora katkılarıyla da bilinen Mustafa V. Koç adına Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülü" üçüncü kez sahibini buldu. "Modern Pentatlon" sporunda Türkiye'yi Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden ilk olimpik milli atlet olan 22 yaşındaki İlke Özyüksel, üniversiteler, gençlik – spor kulüpleri ve sporla ilgili pek çok kişi ve kurumdan gelen öneriler arasından, Seçici Kurul ve Jüri değerlendirmesi sonucunda "2019 Mustafa V. Koç Spor Ödülü"ne lâyık görüldü. İlke Özyüksel, toplam 250 bin liralık maddi ödülün yanı sıra Koç logosunun da mimarı olan dünyaca ünlü tasarımcı Ivan Chermayeff'in tasarladığı ödülü, Four Seasons Hotel Bosphorus'ta gerçekleştirilen tören ile Caroline N. Koç'un elinden aldı. Törende, UEFA Şampiyonlar Ligi Marşı'nın bestecisi olan Tony Britten'ın Mustafa V. Koç Spor Ödülü için düzenlediği özel besteyi Şef Özgür Sevinç yönetimindeki orkestra sergiledi.

Caroline Koç: Mustafa'nın hayaliydi

Caroline N. Koç ve Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl İlke Özyüksel ile bir grup gazeteciyi öğlen yemeğinde bir araya getirdi. Kızıl, buluşmada, Mustafa V. Koç'un hayattayken planlayıp hazırladığı ödülün, beklenmeyen vefatın ardından hayata geçirildiğini söyledi. Mustafa V. Koç Ödülü'nde temel ve ayırd edici kriterin "sportmenlik, dostluk, saygı, fair play, beraberlik" gibi olimpik değerlere katkı olduğunu vurgulayan Oya Ünlü Kızıl, jüri ve ilk iki yıl 19 Şubat'ta kaybettiği babası, eski Gençlik ve Spor Bakanı Fikret Ünlü'nün başkanlığını üstlendiği seçici kurulun yapısı hakkında bilgi verdi. Kızıl, seçici kurulun ön değerlendirme sonucunda 3 ismi jüriye önerdiği ödül için bu yıl bin dolayında başvuru olduğunu söyledi.

Caroline N. Koç da, buluşmada, "spor ödülünün, olimpik değerlere kıymet veren Mustafa Koç'un bir hayalini gerçekleştirmekten heyecan duyduklarını, gözetilen kriterler açısından İlke Özyüksel'in mükemmel bir sporcu olduğunu ve Türkiye'yi Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edeceğini" anlattı. Caroline N. Koç, "Greta Thunberg'in Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmayı dinlediğimiz zaman, bütün değerlerimizi gözden geçirmemiz gereken bir dünyada yaşadığımızı hatırlıyoruz. Mustafa da böyle bir insandı" dedi.

İlke Özyüksel de, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü bitirdiğini, "en çok koşu ve atışı sevdiğini" anlattı. "Eski Modern Petlanton Federasyon Başkanı'nın kızı da petlantoncu olduğu için bir süre dışlandığını, uzun süre antrenör bulmakta sıkıntı çektiklerini" anlatan Özyüksel, "görme engelli olan ve üniversiteyi birincilikle bitiren annesinin mentor olarak büyük bir destek gördüğünü" söyledi. "kardeşi olmadığını, antrenmanlar nedeniyle, evden tek başına çıkamayan annesine vakit ayıramadığı için üzüldüğünü" paylaşan Özyüksel, "spor hayatında yıllarca kendisine büyük bir emek veren babasını üç ay önce kanser nedeniyle kaybettiğini" anlatırken gözyaşını tutamadı.

"Türkiye'de hiç geçilmedim" diyen Özyüksel, "Pentatloncu olduğum için bir dönem bütün antrenörler beni bıraktı. Diğer sporcuların antrenörlerini gizli gizli dinleyerek kendimi geliştirdim" dedi.

Özyüksel "damar yoğunluğu" hastalığı nedeniyle beş ameliyat geçirdiğini, ameliyatların, olimpiyatlardan sonra devam edeceğini söyledi.

"Mustafa'nın savunduğu değerlerin toplumda öncülük etmesini amaçlıyoruz"

Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç, akşam düzenlenen törende yaptığı konuşmada da, şunları söyledi:

"Gerek tek yaşam alanımız olan dünyaya ve çevreye verdiğimiz tahribat, gerekse de inanılmaz boyutlara ulaşan eşitsizlikler bizlere bazı dersler veriyor. Almamız gereken en önemli dersin; değerlerimizi yeniden gözden geçirmek olduğunu düşünüyorum. İnsana yakışır bir medeniyetten bahsedebilmemiz için ortak değerlerimizi hatırlamamız gerekiyor. İnsanlığı ve dünyamızı bu baş döndürücü değişimin karanlık tarafından koruyacak yegâne olgu 'değerlerimizdir'. Kendi elimizle yarattığımız tüm problemlere artık bir son vermenin tek yolu, öyle görülüyor ki, insanı insan yapan değerlerin savunucusu olmaktır."

"Ne mutlu ki, Mustafa bugün sadece başarılı bir iş insanı olarak hatırlanmıyor. Çocuklarımız için daha iyi bir gelecek, daha gelişmiş bir Türkiye motivasyonuyla pek çok farklı alanda sosyal girişimleri sahiplenmiş iyi bir insan geliyor akıllara. Mustafa, bir spor ödülü hayal ederken, savunucusu olduğu insani değerlerin; dostluk, birliktelik, mükemmeliyet, fair play gibi değerlerin spor yoluyla toplumda yaygınlaşmasına öncülük edeceği inancındaydı. Bu sebeple Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün kalıcı temasını, 'olimpik değerlere katkı' olarak belirledi. Amacı, başarılı sporcularımızın sadece sahada değil; günlük hayatlarında da bu değerleri yaşatarak, topluma örnek teşkil etmelerine katkıda bulunmaktı."

Caroline N. Koç, geceye katıldığı için Zimbabwe Gençlik, Spor, Sanat ve Rekreasyon Bakanı Kirsty Coventry'ye teşekkür etti. Koç, "spor dünyasında olimpik değerlerin benimsenmesi ve gelişimi adına önemli katkıları olan ve spor hayatına 7 olimpiyat madalyası sığdıran Kirsty Coventry'nin öncülük ettiği pek çok toplumsal projeyle örnek bir spor insanı ve politikacı olduğunu" belirtti. Koç, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi, böyle değerli rol modeller ile tanıştırmanın, onları motive edeceğine ve yön göstereceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Klaus Schormann'a da geceye katılımı için teşekkür eden Caroline N. Koç, "Yenilikçi vizyonu, kadının spordaki yerine ve modern pentatlon branşına yaptığı büyük katkılar gelecek nesiller için yol açıcı nitelikte olmuştur. Kendisini bu spora adamış, dünya çapında fark yaratmış bir spor insanının bu önemli gecede bizlerle olması çok anlamlı ve değerli" diye konuştu.