

HİLMİ TÜRKAY

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman görevini bıraktı. Çok sürpriz değil. Çünkü Orman, gerek camianın içinden, gerekse tribünlerden büyük tepkiler alıyordu. Protestolar her geçen gün giderek büyüdü. Son olarak Beşiktaş-Başakşehir maçında yükselen olumsuz sesler başkanı gece yarısı bırakma kararı almaya zorladı. Fikret Orman biliyorsunuz mayıs ayında olağan seçimli genel kurul toplantısında yeniden başkanlığa seçilmişti. Bu, Orman’ın tüzük gereği Beşiktaş’taki son başkanlığı olacaktı. 5 ay direndi bıraktı. Fikret Orman dün itibarıyla artık Beşiktaş’ın başkanı değil. Kadıköy’de F.Bahçe ile Beşiktaş arasında oynanan kupa maçı Siyah-Beyazlıların kimyasını bozmuştu. Maç olaylar yüzünden yarıda kalmış, tekrar kararı üzerine Beşiktaş oy birliğiyle sahaya çıkmama kararı almış ve hükmen yenik sayılmıştı. Bundan sonra yaşanan gelişmeler hep olumsuz yönde oldu. Fikret Orman hedef adam haline geldi. Fikret Orman-Şenol Güneş kavgası tavan yaptı. Personele, futbolculara paralar uzun süre ödenmedi. Bazı yabancılar FIFA’ya kadar gitti. Cenk Tosun’un satışından gelen paranın hesabı hâlâ verilmiş değil.

Yöneticileri küstürdü

Fikret Orman başkanlık yaptığı hangi dönemde olursa olsun yöneticilerin birçoğuyla hep kavgalıydı. Kendisine yakın olarak bildiğimiz Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Metin Kalkavan, Erdal Torunoğlu gibi isimlerle arası bozulmuştu. İkinci kez Beşiktaş yönetimine gelen Serdal Adalı yine geçen aylarda istifayla karşı karşıya gelmişti. Aynı Orman, son seçimde sağ kolu olarak gördüğü Metin Albayrak yönetimine alacağını söylemiş fakat liste dışı bırakmıştı. Albayrak, görüşmemizde oyuna geldiğini ifade etmişti. Yine Fikret Orman, sezon sonuyla birlikte Beşiktaş’ın evladı olan birçok futbolcuya takımın başına geçeceğine ilişkin söz vermiş fakat bu sözleri yerine getirmeyerek taraftarların istemediği Abdullah Avcı’ya takımı emanet etmişti.

Aleyhte tezahüratlar

“Fikret Orman paralar nerede, Fikret gol gol gol, Yönetim istifa ve Bana bir masal anlat Fikret, içinde yalanlar olsun, içinde dolarlar olsun” şeklinde yapılan tezahüratlar geçen sezondan bu yana tribünlerin dilindeydi. İşte bu tezahüratlar başkanın görevi bırakmasındaki en büyük etkenlerin başında geliyor.

Orhan Ak’a sahip çıkmıştı

Fikret Orman, taraftarların tepki gösterdiği antrenör Orhan Ak’a da sahip çıkmış, “Bugüne kadar Beşiktaş’ı kişiler ve bireyler üzerinden konuşmadım. Abdullah hocamız 8 kişilik ekiple geldi. Çok iyi hava yakaladık. Geçen sezon statta, sahada, yönetimsel olarak kötü bir sınav verdik. Gülelim ve güzel şeylerden konuşalım. Şampiyonluk için iddialıyız. Kenetlenelim ve takıma sahip çıkalım. İnşallah Beşiktaş’ı bu sezon çok mutlu edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Forvet transferi yapılmadı

Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın göreve gelmesiyle birlikte transferde geçmiş yıllara göre daha sakin bir politika izlendi. Siyah-Beyazlılar, Boyd, Douglas, Ruiz, Rebocho, N’Koudou, Elneny ve Diaby gibi isimleri renklerine bağlarken santrfor transferi yapılmaması eleştiri konusu oldu. Beşiktaş ligin ilk haftalarında Burak Yılmaz’ın da sakatlığı sebebiyle forvet bölgesinde Güven Yalçın ve Umut Nayir’i oynattı.

Yamantürk mü, Adalı mı?

Şimdi ne olacak? Fikret Orman başkanlığındaki yönetim kurulu, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’e olağanüstü genel kurul gerekliliğini aktarıp, istifasını verebilir. Orman istifa ederse, Yamantürk olağanüstü seçime kadar kulübe başkanlık yapacak. Fikret Orman, istifa etmeyip olağanüstü seçim kararı aldığı takdirde ise halen 2. Başkan sıfatıyla yönetim kurulunda yer alan Serdal Adalı, kulübe patronluk yapacak.

Başkanlık yarışı için adaylar hazır

Olağanüstü genel kurul kararının çıkması halinde seçim bir ay sonra yapılacak. Bu seçim için şimdiden Ahmet Nur Çebi başta olmak üzere Serdal Adalı, Ethem Sancak, Hürser Tekinoktay ve hatta Yıldırım Demirören’in isimleri ön plana çıkıyor. Listeye bu saydıklarıma ilave olarak başkaları da eklenebilir.