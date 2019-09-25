Görme engelli yurttaş: 'Mümkün olduğu kadar maçları kaçırmıyorum'

Haber: CEMİL CİĞERİM

1957 Samsun doğumlu Ufuk Gürbüz, 1988 yılında bir kaza nedeniyle olduğu göz ameliyatı sonrası 31 yaşında görme duyusunu kaybetti.Bu tarihin hayatının miladı olduğunu söyleyen Gürbüz yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

“O tarihte benim için milattan önce hayat bitti, milattan sonra hayat başladı.”

Görme yeteneğini kaybettikten sonra “milattan sonra”ya geçişi kolay olmadı.

Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nde yeni yaşama alışma mücadelesini verdi.

19 Mart 1990’da iki görme engelli arkadaşıyla birlikte Altı Nokta Körler Derneği’nin

Samsun Şubesi’ni kurdu. Görme engelli kadrosu ile çalıştığı Atakum Belediyesi’nden 2000 yılında emekli oldu. Ufuk Gürbüz’ün futbol tutkusu 14’lü-15’li yaşlarda başladı.

İlkokuldayken Samsunspor kıyafeti ile 23 Nisan Bayramı etkinliklerine katıldı.

Şimdi yıkılan eski 19 Mayıs Stadı’nda kaleci Tekin, Dobi Hasan, Abidin, Hasan’lı

Samsunspor maçlarını kaçırmadı. Ufuk Gürbüz, milattan önceki yaşamında da, milattan sonraki yaşamında da futboldan

kopmadı.

Samsunspor sevdası, Galatasaray tuttuğu takım oldu

Görme engelli olarak 1995 yılından itibaren Samsunspor’un maçlarına giden Ufuk Gürbüz,

görmeden maçları nasıl izlediğini şöyle anlattı:

“Bana ilk yıllarımda bir arkadaşım yardımcı oldu. Maçın kritik noktalarını anlatmaya

başladı. Sonra oğlum Yüksel bana destek oldu. Yıllar geçtikten sonra stada ve maça

iyice adapte oldum. Havayı yakalamaya başladım. Zaten kimse sahada gelişen

pozisyonlar anlatmasa bile taraftarların stattaki tezahüratlarından ne olduğunu

anlayabiliyordum. Sadece gol sevincini iki-üç saniye sonra yakalayabiliyorum. Çünkü

maçı seyredenler gol sevinci ile ayağa kalkınca, ben de o gol sesi ile o heyecana kısa bir

gecikme ile ortak oluyorum. Geçen yıl play-off’ta şampiyonluğu kaçıran Samsunspor’un

bu yıl play-off’a kalmadan ipi göğüsleyeceğine inanıyorum.”

“Samsunspor sevdamız, Galatasaray tuttuğumuz takım” diyen Ufuk Gürbüz, Galatasaray

tutkusunu da şu sözlerle anlatıyor:

“Galatasaray’ı Metin Oktay’dan beri takip ediyor ve mümkün olduğu kadar maçlarını

kaçırmıyorum. Samsun’un uzağında olan deplasman maçlarını Galatasaray taraftarları

ile birlikte televizyon ekranlarından takip ediyorum. Ankara ve Karadeniz

Bölgesi’ndeki deplasman maçlarını ise gittiğimiz ildeki stadyumda izliyorum. Er son

Rize Çaykur maçında oradaydım. Türkiye’deki en elit taraftar grubu olan ultrArslan

grubunun Samsun’daki üyesiyim. Samsunspor maçlarına Samsunspor forması giyerek

gittiğim gibi, Galatasaray’ın maçlarını da Galatasaray kıyafetleri giyerek izliyorum.

Samsunspor gibi Galatasaray da benim için bir insanın iki evladından birisi gibi oldu.”