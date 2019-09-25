Hasan Ali Kaldırım tramvayla yarışan atlete meydan okudu

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, sosyal medya hesabından İBB'nin Avrupa Spor Haftası kapsamında 'Metroda Spor Var' organizasyonunda tramvayla yarışarak galip gelen atlet Batuhan Buğra Eruygun'a meydan okudu.
Bunlarla da ilgilenebilirsiniz
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba, 16:19

[Haber görseli] Fenerbahçeli futbolcu sosyal medyada Batuhan Buğra Eruygun'un ''İstanbul’un en güzel saatlerinde yaptığımız bu etkinlik hayatımda ki en güzel deneyimlerden biri oldu. Teşekkürler.!'' şeklindeki paylaşımını etiketleyerek Eruygun'a ''Batu 400 metrede yarışa var mısın :)'' diye seslendi.

A+ A-

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Hasan Ali Kaldırım