Hasan Ali Kaldırım tramvayla yarışan atlete meydan okudu

Fenerbahçeli futbolcu sosyal medyada Batuhan Buğra Eruygun'un ''İstanbul’un en güzel saatlerinde yaptığımız bu etkinlik hayatımda ki en güzel deneyimlerden biri oldu. Teşekkürler.!'' şeklindeki paylaşımını etiketleyerek Eruygun'a ''Batu 400 metrede yarışa var mısın :)'' diye seslendi.