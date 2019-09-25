Bir yumrukla Türkiye şampiyonu

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Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Azra Ocak, Mehmet Akif Ersoy 6. sınıf öğrencisi, muay thai dövüş sporunda ilçesine ve ailesine Türkiye şampiyonluğunu getirdi.

Türkiye Şampiyonu Azra Ocak, "Önce kum torbalarına vurarak bu spora başladım. Daha sonra derecelerim arttı. Antalya'da düzenlenen yarışmalarda iki defa üçüncü ve daha sonra birinci oldum. Daha sonra Erzincan, Çanakkale'de düzenlenen yarışmalarda tekrar Türkiye şampiyonu oldum. Bence hiçbir zaman imkansızlık diye bir şey yoktur. Yaşıtlarım hiçbir zaman spordan korkmasın, aksine sporu sevmelerini istiyorum" dedi.

Ünye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Antrenörü Kenan Balcıoğlu, "Azra çok küçük yaşlarda spora başladı. Azra kendisini geliştirerek ilk müsabakasında Türkiye üçüncülüğü elde etti. Tabii bu kolay bir başarı değil. Yine ikinci yılında Türkiye üçüncülüğü, üçüncü yılında ise Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Gelecek vaat eden ve çok çalışkan bir sporcumuz. Azra'nın önümüzdeki yıllarda dünya şampiyonluğu için gelecek vaat edecek bir yapıda olduğunu biliyoruz" diye konuştu.



"Tek başıma çalışıyorum demesi yüreğimde kıvılcım oluşturdu"

Azra'yı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünde tek başına bir odada kum torbasına vurmasıyla keşfedip onu bu spora kazandığını söyleyen Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aydın Kuyumcu "İnşallah Türkiye başarılarından sonra dünya başarılarını da görürüz" dedi.