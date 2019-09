''Hakkını helal et hocam''

HİLMİ TÜRKAY

“Kan değişimine ihtiyaç var. Mevcudiyetimin Beşiktaş’a zarar verdiğini düşünüyorum” diyerek Beşiktaş’taki 7 yıllık başkanlık dönemini noktalama kararı alan Fikret Orman’a, Siyah-Beyazlı camiadan “Devam et” talepleri geliyor. Önceki gece Orman’ın evine, Beşiktaş camiasının önde gelen isimlerinden ziyaretçi akını vardı. Bunlardan birisi de Siyah-Beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı’ydı. Fikret Orman, göreve getirdiği Avcı’ya şu sözleri sarf etmiş: “Hocam hakkını helal et. Böyle olmasını istemezdim. Ben senin uzun vadede Beşiktaş’ın başında başarılı olacağına inanıyorum. Başka kulüplerin teklifini reddedip Beşiktaş’a geldin. Sen Beşiktaş’taki görevine devam et.” Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ise yaptığı ziyarette “Fikret Başkan, sezon sonuna kadar görevine devam et” demiş.

Kulisler erken yoğunlaştı

Başkan Fikret Orman’ın görevi bırakacağını açıklamasından sonra Beşiktaş’ta doğal olarak kongre kulisleri de hemen başladı. Ancak başkan adayları şu an için temkinli konuşuyor ve işin resmiyete dönüşmesini bekliyor. Orman’ın istifa etmesi halinde başkan adayı olacağını daha önce defalarca dile getiren eski ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, akla gelen ilk isim. Çebi’nin hem birlikte hareket ettiği kongre arkadaşlarıyla, hem de yönetim listesine almayı düşündüğü yönetici adaylarıyla görüşerek şehir dışında olanların İstanbul’a gelmelerini istediği gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş’a sahip çıkacağız

Ahmet Nur Çebi, gelişmeler üzerine “Beşiktaş Başkanı bir karar almış. Kendi ve yönetimin verebileceği bir karardır bu ve tek taraflıdır. Yorum yapmak bizlere düşmez. Kulüp başkansız, yönetimsiz kalmaz. Bizlere bir şey düşerse elimizi taşın altına sokmasını da biliriz. Camiadan ilgi ve alaka en üst düzeyde. Bugünden konuşmak erken ve yanlış olur. Umarım her şey kulübün geleceği açısından iyi olur. Beşiktaş hepimizin, hep birlikte sahip çıkacağız” dedi.

Yeni isimler Bilgili-İsmail Ünal

Adaylar arasına dün itibarıyla Serdar Bilgili ile İsmail Ünal da eklendi. Başkanlık için adı geçen Serdar Bilgili’nin Beşiktaş’ın bazı ileri gelenlerinden teklif aldığı ancak ‘hayır’ cevabını verdiği konuşulurken, yine Bilgili döneminin yöneticisi olan İsmail Ünal’ın ismi de daha yüksek sesle söylenmeye başladı. Ünal da tıpkı Ahmet Nur Çebi gibi resmi süreci bekliyor.

Belediye’ye borç 21 milyon TL

Siyah-Beyazlılar’ın Beşiktaş Belediyesi’ne 17 milyon TL Ecrimisil ve 4 milyon TL faiz olmak üzere 21 milyon TL borcu var. Yasal işlemler başlatıldığı borç içerisinde kulübün Belediye’den kiraladığı Çilekli Tesisleri, BJK Koleji, Akatlar Tesisleri ve Fulya Tesisleri’nin bir kısmını kapsayan; temizlik, emlak ve kira bedelleri bulunuyor. Yönetim, aylık 70 bin TL’ye kiraladığı BJK Koleji’ni, Başakşehir Koleji’ne aylık 295 bin TL’ye vererek gelir elde etse de Belediye’ye ödeme yapmadığı ortaya çıktı.