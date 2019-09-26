Derbilerin faturası ağır oluyor

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 9 sezonda oynanan derbi maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulüp 2 milyon 193 bin 750 lira, sarı-kırmızılı kulüp ise 1 milyon 604 bin 500 lira para cezası aldı.

Bu dönemde Fenerbahçe'ye 7, Galatasaray'a ise 3 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

Türk Telekom Stadı'nda geçen sezonun ilk yarısında oynanan derbinin ardından Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim 10, antrenör Hasan Şaş 8, futbolculardan Donk 6, Ndiaye 5, Rodrigues 3, Fenerbahçe'de oyunculardan Jailson 8, Soldado da 6 maçtan men edildi.

Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 9 sezonda oynanan derbilerin faturası iki kulüp için de ağır oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geride kalan 9 sezonda iki takım arasındaki derbi maçlardan sarı-lacivertli kulübe 2 milyon 193 bin 750 lira, sarı-kırmızılı kulübe ise 1 milyon 604 bin 500 lira para cezası verdi.

Fenerbahçe'ye 7 maç seyircisiz oynama

Geride kalan 9 sezonda derbilerin ardından Fenerbahçe toplam 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

Süper Lig Süper Final'de 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ve 0-0 berabere biten maçın sonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 5 maç seyircisiz oynama ve 28 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Sarı-lacivertliler aynı sezon ligde rakibi ile oynadığı derbi maçtan sonra da 2 maç seyircisiz oynama ve 135 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Galatasaray'a ise 2010-2011, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında sarı-lacivertli takımla sahasında oynadığı lig maçlarından sonra birer maç ceza verildi.