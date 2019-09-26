İstanbul depremiyle ilgili kulüplerden geçmiş olsun mesajları yayımlandı

İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları yayımladı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe, 14:27

Takımların mesajları şu şekilde oldu:

Galatasaray

''İstanbul ve çevre illerinde hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.''

Fenerbahçe

''İstanbul ve çevre illerimizde yaşanan deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.''

Beşiktaş

''İstanbul ve çevre illerinde hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçmiş olsun.''

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