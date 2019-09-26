Beşiktaş'ta seçim kararı

Beşiktaş'ta yönetim kurulunun olağanüstü toplantısı sona erdi, olağanüstü seçim kararı alındı. Kongre 13 Ekim'de çoğunluk sağlanmazsa 20 Ekim'de olacak.

Kurul toplantısından sonra açıklama yapan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay ''Başkanımız Fikret Orman görevinin başındadır. İstafa etmesi söz konusu değil. 20 Ekim’de olağanüstü seçim kararı aldık. Fikret Orman aday olup olmayacağına yasal süreci değerlendirerek karar verecek.'' dedi.

Başkan Fikret Orman'ın ise istifa kararından vazgeçmediği söyleniyor.