Güreşte yeni temsilcilerimiz belli oldu

3 Eylül de başlayıp 1 Ekim’de tamamlanacak olan Mili Takım Seçme Müsabakaları Sakarya’da yapılıyor. Seçmelerde oldukça başarılı bir performans sergileyen Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcularından Toygun Aktop ve Mulla Kağan Taşçı 4 - 6 Ekim 2019 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenecek olan Güreş Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Milli Takım Seçme Müsabakalarını başarıyla tamamlayarak Türkiye'yi Balkanlarda temsil etme hakkı kazanan Güreş Eğitim Merkezi Sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.