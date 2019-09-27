Terim'den derbi öncesi motivasyon

Galatasaray’da yarın Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi motivasyon üst seviyede. Son 2 sezonun şampiyonu Sarı-Kırmızılılarda tüm hesaplar derbi galibiyeti üzerine yapılıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve ekibinin, oyuncularla yaptığı bire bir görüşmelerde derbinin önemine değindiği ve alınacak 3 puanın hem şampiyonluk yarışı hem de camianın mutluluğu adına önemli olduğunu vurguladığı öğrenildi. Teknik heyetin, futbolculardan derbide sakin kalmalarını ve sabırlı bir oyun anlayışıyla sonuca gitmeleri gerektiğini aktardığı kaydedildi. Sarı-Kırmızılı takımın kurmayları, futbolcuların hakemle gereksiz diyaloglara girmeden, sadece sahadaki oyuna konsantre olmaları yönünde uyarılarda bulunduğu belirtildi.

BELHANDA İSTEKLİ

Kasımpaşa maçında yüzüne aldığı darbe nedeniyle çenesinde kırık oluşan ve ameliyat edilen Belhanda’nın derbide oynamak için istekli olduğu öğrenildi. Faslı yıldızın, bir kez daha maçta forma giymek istediğini teknik direktör Fatih Terim’e ilettiği kaydedildi. Belhanda, antrenmanın belli bölümlerinde kendisi için hazırlanan özel maskeyi yüzüne takarak uyum sağlamaya çalışıyor.

5 YILLIK HASRET

Galatasaray, son yıllarda rakibine karşı istediği sonuçları alamadı. Sarı-Kırmızılı takım, tarihi rekabet içinde olduğu Fenerbahçe’yi 5 yıldır yenememenin sıkıntısını yaşadı. Galatasaray, Süper Lig'de rakibini son kez 2014-2015 sezonunun ilk yarısında yenme başarısı gösterdi. 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Sarı-Kırmızılılar, sonraki 9 karşılaşmada rakibine üstünlük kurmayı başaramadı. Galatasaray, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı son 9 maçı 3 yenilgiyle tamamladı. Rakibiyle 6 kez berabere kalan Galatasaray, son 9 maçta Fenerbahçe derbilerinde 6 puan çıkarabildi. Sarı-Kırmızılı ekibin son 9 Fenerbahçe derbisindeki kaybı 21 puan oldu.

SAVUNMAYI AŞAMIYOR

Galatasaray, son 9 derbi mücadelesinde Fenerbahçe savunmasını da aşmakta zorlandı. Sarı-Kırmızılılar, söz konusu 9 maçın sadece 3’ünde gol atabildi. 2015-2016'da rakibiyle 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından 5 derbi mücadelesini gol atamadan tamamlayan Galatasaray, geçen sezonki 2-2 ve 1-1'lik beraberliklerle bu sıkıntıyı giderdi. Fenerbahçe'ye bu 9 karşılaşmada 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.



BABEL’DEN DEPREM SORUSU

Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel, İstanbul’da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hollandalı futbolcu, depreme trafikte yakalandığını belirterek acil eylem planının ne olduğunu sordu. Babel, “Şu anda acil eylem planı nedir?” mesajını yazdı.