Son karar Yanal'ın

Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, Galatasaray derbisine ilişkin, “Eğer forma giyersem kazanmak için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim” ifadelerini kullandı. Sarı-Lacivertli formayla bu sezon ligde forma giydiği 5 maçta bir gol atan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaptığı açıklamada, Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe camiasının desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, “Onların pozitif desteği, hatalarımızı düzeltmemiz ve daha iyi olmamız adına bizim için en büyük güç demek. Bunu hiç unutmasınlar. Hepimizin tek ve ortak amacı Fenerbahçemizin formasını en iyi şekilde taşımak. Galatasaray maçında karar her zaman hocamızın. Eğer forma giyersem kazanmak için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Forma giymezsem de manevi desteğimle takım arkadaşlarımın yanında olacağım” değerlendirmesinde bulundu.

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini vurgulayan Tolga, “Bu sene taraftarlarımızla omuz omuza şampiyonluğa yürüyoruz. Bizim için her maç hedefimize bir adım daha yaklaşmak anlamına geliyor. Bu maç da onlardan biri olacak ve kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz sadece yeşil sahayla ve kendimizle ilgileniyoruz” şeklinde görüş belirtti.

Derbi planı hazır

Fenerbahçe’de Galatasaray maçı öncesinde sahaya çıkacak 11 büyük ölçüde belli oldu. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın kadroda önemli bir değişiklik yapmayacağı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcı, bu kritik mücadelede kaleyi yine Altay Bayındır’a emanet edecek. Savunmada, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar dörtlüsünün bozulması beklenmiyor. Takımla çalışmalarını sürdüren Hasan Ali Kaldırım ve Isla’nın son durumlarına göre yedek kulübesinde olabileceği de gelen haberler arasında. Orta sahada ise iki tecrübeli isim yer alacak. Kaptan Emre Belözoğlu’nun yanında Luiz Gustavo’nun sahada olması bekleniyor. Sağ kanatta yine Deniz Türüç’ün görev alacağı öğrenildi. Moses ve Rodrigues’in yokluğunda sol kanatta formaya en yakın isim Tolga Ciğerci. Genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu da hocasından şans bekliyor. 57 yaşındaki teknik adam hücum hattında ise Max Kruse ile Vedat Muriç’e yer verecek.