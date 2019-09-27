Çağlar Söyüncü Manchester City'ye mi gidiyor?

Aymeric Laporte'nin dizinde oluşan sakatlığın haftalardır sürmesinden dolayı Mancher City'nin Ocak ayında yeni bir defans oyuncusu hamlesi yapabileceği konuşuluyor. Guardian gazetesinin haberine göre, Pep Guardiola, Harry Maguire'i yaz transfer sezonunda kaçırmış olmasına rağmen gözlerini başka bir güçlü oyuncu, Leicester savunmacısı Çağlar Söyüncüye dikmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde ismi Manchester City ile bir kez daha anılan Çağlar Söyüncü'nün transferi için Guardiola'nın harekete geçip geçmeyeceği ise merak konusu oldu.