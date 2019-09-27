



Süper Lig'de geride kalan 5 haftada en az gol yiyen takım olan Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz: - "Ne kadar birlikte oynar ve uyum sağlarsak o kadar az gol yeriz. Bundan sonra daha da az gol yememiz lazım" - "Futbol adına bütün savaş ve mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bu bizi nereye götürür sezon sonunda hep birlikte göreceğiz"

Galatasaray ve Antalyaspor karşısında 2-0'lık galibiyetlerle başladığı Süper Lig'de Göztepe ile golsüz, Kayserispor ile 1-1 berabere kalan, geçen hafta da Konyaspor'a 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor, 5 haftada yediği 2 golle ligin en az gol yiyen takım unvanını elinde bulunduruyor.

Geçen sezon 1. Lig'de yakaladığı başarılı performansını devam ettiren Ege temsilcisinin teknik direktörü Yücel İldiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımının Süper Lig'de en iyi şekilde mücadele etmesi için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.

Takım savunmasını ve birlikte hareket etmeyi güzel başardıklarını anlatan İldiz, "Az gol atan bir takım değiliz. Çok pozisyona giriyoruz. Son maçta da çok pozisyona girdik. Bundan sonraki maçlarda daha dikkatli olacağız. Genel olarak Konyaspor maçının ikinci yarısı haricinde takımın performansından memnunum. Takım savunması, birlikte oynamak ve yardımlaşmak çok önemli." dedi.

Takımda eksikliklerin olduğunu ve her geçen gün üzerine katarak devam ettiklerini anlatan İldiz, şöyle konuştu:

"Ne kadar birlikte oynar ve uyum sağlarsak o kadar az gol yeriz. Bundan sonra daha da az gol yememiz lazım. Az pozisyon verip biraz daha pozisyonlara girmemiz lazım. Az gol yemek çok güzel bir şey. Bunu daha iyileştirmeye ve attığımız gol sayısını da artırmaya çalışacağız. Genel olarak kamuoyunun oynadığımız futboldan memnun olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar oynadığımız futbolun üzerine koymak ve bunu skora yansıtmak istiyoruz."

"Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek"

İldiz, seyirciye zevk veren, mücadeleci, güzellikleri bozmayan ve futbolun değerlerine değer katan bir Denizlispor izlettirmeye gayret ettiklerine dikkati çekti.

Kendi oyunlarını sahaya yansıtmak üzere çalıştıklarını anlatan İldiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolun güzelliklerini sahaya yansıtmaya devam edeceğiz. Her maçın kendine göre bir kazanma yüzdesi vardır. Futbol adına bütün savaş ve mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bu bizi nereye götürür sezon sonunda hep birlikte göreceğiz. Ama doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Camia olarak bir bütünlük içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Bu bizi hem daha iyi yerlere götürecek hem de bize daha çok sorumluluk ve enerji katacak." diye konuştu.

Takımdaki genç ve tecrübeleri oyuncuların çok iyi iletişim kurduklarını da aktaran İldiz, hafta sonu Kasımpaşa karşısında şehri en iyi şekilde temsil etmek istediklerini sözlerine ekledi.