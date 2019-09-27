Seyrantepe'de 220 milyon Avro’luk derbi







Tarihinde 390. randevuya Türk Telekom Stadyumu'nda çıkacak olan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, maliyeti itibariyle de Türkiye profesyonel liglerinde oynanacak olan en maliyetli müsabakaya sahne olacak. Yeni sezona büyük rotasyon yaparak başlayan ve transferin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe, bu sezon Gustavo, Muriqi, Kruse, Zanka, Rodrigues gibi isimleri kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerin toplam takım maliyeti ise 83 milyon 600 bin Euro’yu buldu. Fenerbahçe’nin kadro değerinde ise en pahalı oyuncular arasında 12 milyon Euro’luk değeriyle Max Kruse ve 11 milyon Euro ile Victor Moses yer aldı. Sarı-lacivertlilerde maliyeti en değerli 3. futbolcu ise 10 milyon Euro ile Luis Gustavo oldu.



Ligin en değerlisi Cim Bom

Son iki sezonun şampiyonu sıfatıyla derbiye çıkacak olan Galatasaray ise piyasa değeri Süper Lig’in en değerlisi oldu. Transfermarkt'ta yer alan veriler baz alındığında sarı-kırmızılı kulübün toplam maliyeti 136 milyon 300 bin Euro oldu. Sezona Falcoa, Seri, Lemina gibi yıldızları alarak başlayan sarı-kırmızılı takımın piyasa değerinin en maliyetli ismi ise 25 milyon Euro ile Michael Seri. Seri’yi 23 milyon Euro ile Steven Nzonzi takip etti.