Son dakika: Ali Koç'un cezasıyla ilgili yeni gelişme

Tahkim Kurulu, PFDK'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verdiği "30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası" kararının oy birliği ile kaldırıldığını açıkladı!



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şöyle:

"TFF Tahkim Kurulu 27 Eylül 2019 günlü (44) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2019/295 - K.2019/327 Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Başkanı Ali Yıldırım Koç ile ilgili PFDK'nın 17.09.2019 tarihli E.2019-2020/115 K.2019-2020/134 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 27.09.2019 Cuma günü saat 10:30'da Fenerbahçe Futbol A.Ş., vekilleri Av. Alper PİRŞEN ve Av. Özge TOKARLI'nın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Ali Yıldırım Koç'un sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının; kaldırılmasına oybirliği ile, karar verilmiştir."