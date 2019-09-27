Ali Koç, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nı ziyaret etti

Fenerbahçe Spor Kulubü Başkanı Ali Koç, Divan Başkanı Vefa Küçük ve kulüp heyeti Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı'nı makamında ziyaret etti.

Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, ziyareti Twitter hesabında;

"Türk futbolunun ve semtimizin köklü çınarlarından@Fenerbahce Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Divan Başkanı Vefa Küçük ve kulüp heyetinin gerçekleştirdiği nazik ziyaret için teşekkür ederim. Kendileriyle Kadıköy'de spora dair işbirlikleri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik." sözleriyle paylaştı.