Halterde şampiyon Şaziye Erdoğan

Dünya Halter Şampiyonası sona erdi. Türkiye şampiyonayı 2'şer altın ve gümüş madalyayla tamamladı. Kadınlar 45 kiloda Şaziye Erdoğan koparma ve toplamda altın madalya kazanan tek isim oldu