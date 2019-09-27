Hentbol Takımı'nda hedef Hırvatistan





ESKİŞEHİR (AA) - A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta Hırvatistan ile Eskişehir'de yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Porsuk Spor Salonu'nda 29 Eylül Pazar günü Hırvatistan'ı ağırlayacak milliler, başantrenör Birol Ünsal yönetiminde günde çift idman yapıyor.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, daha sonra hücum organizasyonları üzerinde durdu.

Şut çalışmasıyla devam eden antrenman, koşunun ardından açma-germe hareketleriyle tamamlandı.

Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 38-17 mağlup olan millilerin, pazar günü saat 18.00'de Hırvatistan ile yapacağı karşılaşmayı Kosovalı Sherif Xhema ile Besfort Jahja hakem ikilisi yönetecek.