Başakşehir’den 5 çayı!

Süper Lig’in 6. haftasında Medipol Başakşehir evinde Çaykur Rizespor’u ağırladı. Müsabaka Başakşehir’in 5-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.MAÇTAN DAKİKALAR9. dakikada sağ kanattan topla ceza sahası içine giren Visca’nın yerden yaptığı vuruş önce savunmadan sekti sonra direkten oyun alanına döndü.16. dakikada sol kanatta topla buluşan İrfan’ın ceza sahası dışına verdiği pasta Visca’nın gelişine yaptığı vuruşu kaleci Gökhan kornere çeldi.19. dakikada sağ kanatta topu taşıyan Caiçara pası önündeki Visca’ya bıraktı. Visca’nın ceza sahası içine yerden verdiği pasta topla buluşan Aleksic’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-033. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Crivelli’nin kafa vuruşunda top Guldbrandsen’in önünde kaldı. Guldbrandsen’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-063. dakikada ceza sahasında topla buluşan Aleksic’in şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.75. dakikada Caiçara’nın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Aleksic’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-087. dakikada sol kanatta topla buluşan Elia’nın ceza sahası içine açtığı ortada Crivelli’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-090. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can’ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0Stat: 3. İstanbul Fatih TerimHakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Süleyman Özay xxMedipol Başakşehir: Mert xx, Caicara xxx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut xx (Azubuike dk. 83 ?), İrfan Can xxxx, Visca xxx, Aleksic xxx (Arda dk. 87 ?), Gulbrandsen x (Elia dk. 70 x), Crivelli xxxYedekler: Volkan, Mehmet Topal, Demba Ba, Aziz, Uğur, Robinho, GökhanTeknik Sorumlu: Okan BurukÇaykur Rizespor: Gökhan x, Morozyuk x, Abarhoun xx, Chatziisaias xx, Melnjak xx, Vetrih x (Barış dk. 82 ?), Attamah x, De Pauw x (Sasse dk. 46 xx), Boldrin xx, Samudio xx, Scepovic xx(Oğulcan dk. 46 xx)Yedekler: Tarık, Abdullah, Diomande, Burak, Oğuz Kağan, OrhanTeknik Direktör: İsmail KartalGoller: Aleksic (dk. 19 ve 75), Guldbrandsen (dk. 33), Crivelli (dk. 87), İrfan Can (dk. 90) (Başakşehir)Sarı kartlar: Melnjak, Sasse (Çaykur Rizespor)(İHA)