Orman yeniden aday olacak mı?

HİLMİ TÜRKAY

Beşiktaş’ta bildiğiniz gibi Olağanüstü Kongre kararı alındı. Seçim 20 Ekim’de yapılacak. Günün sorusu, görevini bıraktığını açıklayan Fikret Orman’ın aday olup olmayacağı. Yorulduğunu, kan değişiminin gerektiğini ve suçlamalardan rahatsız olduğunu dile getiren Orman, bu saatten sonra şahsi fikrim aday olmaz. Seçime girecek adaylar Fikret Orman’dan bir an önce karar vermesini istiyor. Aldığım duyumlar çerçevesinde yönetim kurulu arkadaşları ise Orman’ın görevine devam edeceğini ve aday olacağını dile getiriyor. Fikret Orman acaba camianın nabzını mı yokladı? Bunun örneğini geçmişte eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’da yaşamıştık. Yıldırım görevini bırakmış sonra yeniden istendiğini öne sürerek devam kararı almıştı. Yönetici Deniz Atalay, “Başkanımız kanuni süreç içinde kendi kararını değerlendirip verecektir. Kendisi görevini bırakmadı, istifa etmedi, yönetim kurulu başkanlığı devam ediyor. Biz zaten böyle bir şeyi yönetim kurulu olarak kabul etmezdik. O da bizi kırmadı ve görevinin başında. İnsanların başkana yoğun bir ilgisi var. Bazı şeylerin değerlendirilmesi gerekirdi, sanırım bu mesajı verdik. İnşallah bundan sonrası daha iyi olur” dedi. Taraftarların tepkilerine de değinen Atalay “Tepkiler olur ama bu insanların haysiyeti ya da namusu üzerinden olursa kabul edilemez. Başkan da bunun kırgınlığını yaşıyor” sözlerine yer verdi. 20 Ekim günü yapılacak seçimde eğer çekilen olmazsa adaylar hayli çoğunlukta. Orman’ın girmesi halinde şansını az görüyorum. Hürser Tekinoktay son kongrede Orman’ın karşısına çıkmış ve onu hayli zorlamıştı.

Tekinoktay’dan Orman’a sorular

Seçimde adaylar arasında olan ve dün yazılı bir açıklamada bulunan Hürser Tekinoktay, Fikret Orman’a “Bu talihsiz sürecin baş mimarı olarak hem kongre üyelerine hem camiamıza hem de şanlı tarihimize karşı tüm kamuoyu önünde net bir şekilde cevap vermek zorundasınız. Bu anlamsız seçimde aday mısınız değil misiniz, adaylık için başvurunuzu yapacak mısınız” sorularını yöneltti.

Hüseyin Yücel yeni adaylardan

Beşiktaş’ta yönetim kurulu üyesi Hüseyin Yücel, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da başkan adayı olacak. Bahçeşehir Eğitim Kurumları’nda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevi de yapan Yücel, yönetim kurulu toplantısına katılmamıştı. Yücel’in, yakın çevresine başkan adayı olacağını söylediği kaydedildi. Aslen Giresunlu olan Hüseyin Yücel 11 Ağustos 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Saint Benoit Lisesi’nin ardından Fransa’ya giderek Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Ekonomi ve İşletme bölümlerinde lisans eğitimini tamamladı.