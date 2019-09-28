Madalyayı kaçırdı ama izleyiciyi kazandı

Cuma günü Katar’ın başkenti Doha’daki Uluslararası Halife Stadı’nda gerçekleşen Erkekler 5000 metre yarışında rakibinin sakatlandığını gören Dabo, Busby'i finiş noktasına kadar omzunda taşıdı.

Birincilikten vazgeçti, rakibini taşıdı

Gine Bissaulu atlet Braima Suncar Dabo yarışı önde götürürken Arubalı rakibi Jonathan Busby’nin sakatlandığını gördü. Dabo, şampiyonluktan ve derecesinden vazgeçerek bacağından sakatlanan rakibi Busby’nin koluna girdi ve onu bitiş noktasına kadar taşıdı.

Tribünlerden alkış desteğini alan sporcu sosyal medyada da gündem oldu.

Yarıştan sonra Reuters'e açıklama yapan Dabo ''(Busby'nin) doğru şekilde koşmadığnı gördüm, öne doğru eğiliyordu, (yarışı) bitiremiyeceğini fark ettim. Kişisel rekorumu kıramayacağımı biliyordum; o yüzden bunu anladığımda yarışı bitirmek olan esas amaca döndüm. İstediğim onun da aynı amaca ulaşmasına yardım etmekti.'' dedi.