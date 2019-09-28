Başkan uğurladı

Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüsler, Galatasaray derbisinin oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na geldi.

Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Başkan Ali Koç, taraftarları uğurladı.

Ülker Stadyumu'ndan saat 16.00'da hareket eden 35 otobüs, saat 16.45 civarında stada ulaştı. Misafir takım tribününde yer alacak 2 bin Fenerbahçe taraftarı, bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra, saat 17.00'de kapıların açılmasıyla stada alınmaya başladı.







