İşte dev derbinin canlı anlatımı!

Süper Lig'de 6. haftada Galatasaray evinde Fenerbaçe'yi konuk ediyor.

Türk Telekom Stadyumu'nda maç öncesi şampiyonlar ligi müziği çalındı

Fenerbahçe taraftarları, geçtiğimiz yıl oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sırasında hayatını kaybeden Koray Şener'in anısına bir pankart açtı. Galatasaray taraftarları da Koray Şener için tezahürat yaptı.

Max Kruse, İstiklal Marşı'na eşlik ederek taraftarlardan takdir topladı.

Maçın ilk düdüğü saat 20.00'de çalındı; maç başladı.

Dakika 3: İki takim da yuksek tempo ile maça başladı.

Dakika 5: Tolga Cigerci'nin şutu Muslera'da kaliyor.

Dakika 9'da Gakatasaray baskıları artırdı.

Dakika 10: Babel ceza sahasına dopru taşıdıpı topu şut pozisyonu bulamadan kaptırdı.

(İlk devre oynanıyor.)

İlk 11'ler

Galatasaray : Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao.

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Vedat.

Maçtan önemli notlar

Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın oynanacak derbi ile 390. kez rakip olacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 146‘ya 123 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 6. haftasında 110 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma ile birlikte Galatasaray ile Fenerbahçe 390. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 146 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 123 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 120 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya’nın 535 golüne, Aslan 485 golle karşılık verdi.



Ligde 125. randevu

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 124 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 50 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 33 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 41 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 118 gol atma başarısı gösterdi.



Son 10 maçta 6 beraberlik çıktı

İki takım arasında oynanan son maçlarda beraberlikler ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 maçın 6'sı berabere sona erdi. Geride kalan 4 karşılaşmada ise sarı-lacivertliler 3, sarı-kırmızılılar da 1 kez galip taraf oldu. Son 5 müsabakanın da 4'ü eşitlikle tamamlandı.