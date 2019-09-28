Pınar Karşıyaka galip

Teksüt Bandırma: 57 - Pınar Karşıyaka :89

Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Halit Can Cihan

Teksüt Bandırma: Smith 3, Prewitt 6, Rıdvan Öncel 12, Sadık Emir Kabaca, Erkan Yılmaz 3, Atakan Erdek, Şehmus Hazer 2, Shelton 2, Kalinoski 8, Alperen Şengün 2, Terry 8, Ragıp Berke Atar 11

Pınar Karşıyaka: James Metecan Birsen 7, Yunus Emre Sonsırma 2, Semih Erden 4, Onuralp Bitim, Kennedy 8, Morgan 25, Triche 12, Taylor 6, Baye 17, Alp Karahan, Görkem Doğan, Nusret Yıldırım 8

1. Periyot: 10-21

Devre: 26-44

3. Periyot: 40-68

Karşılaşmanın 3. dakikası 2-2 eşitlikle geçildi. Pınar Karşıyaka, Triche'nin üçlüğü ile öne geçtiği dakikalarda Teksüt Bandırma'nın boş dönen toplarını Baye ve Morgan ile değerlendirdi ve 6. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 2-9. Morgan'ın pota altındaki hakimiyetiyle farkı koruyan Pınar Karşıyaka, kalan sürede Triche ve Baye'nin de skora katkısıyla ilk periyodu 21-10 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Teksüt Bandırma, Rıdvan, Ragıp Berke Atar ile boyalı alanda başarılı oldu ve 13. dakikada farkı 9 sayıya indirdi: 17-26. Pınar Karşıyaka savunmasını bir türlü aşamayan Teksüt Bandırma, Baye, Morgan ve Kennedy'nin basketlerine cevap veremeyince ilk yarının son beş dakikasına 18-31'lik skorla girildi. Dış atışlarda bir türlü başarılı olamayan ev sahibi karşısında Kennedy, Morgan, Nusret Yıldırım ile basketler bulan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 18 sayı farkla 44-26 önde girdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan İzmir ekibi, Morgan-Triche ikilisiyle bulduğu sayılarla 23. dakikada farkı 26 sayıya çıkarttı: 33-59. Üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka üçüncü periyodu 68-40 önde geçti.

Final periyodunda hücumda istekli olan Bandırma ekibi istediği basketleri bulamadı ve kalan sürede farkı kapatmak için acele atışlar denedi. Skor bulmaya devam eden Pınar Karşıyaka karşılaşmadan 89-57 galip ayrıldı.

Öte yandan, Teksüt Bandırma, ağustos ayında İzmir'de meydana gelen orman yangınları sebebiyle bölgenin yeniden ağaçlandırılması amacıyla TEMA Vakfının başlattığı kampanyaya destek vererek Pınar Karşıyaka adına 100 fidan bağışında bulundu.