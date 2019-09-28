İşte protokol krizi

PFDK’nin verdiği 30 günlük hak mahrumiyeti cezası Tahkim Kurulu’nca kaldırılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisini Türk Telekom Stadı’nın protokol tribününde izledi. Koç’a F.Bahçeli yöneticiler de eşlik etti. G.Saray Kulübü’nden hiçbir yönetici, tepki amaçlı olarak mücadeleyi protokol tribününde izlemedi. Ali Koç, öğleden sonra Kadıköy’den otobüslere Türk Telekom Stadı’na giden Sarı-Lacivertli taraftarları da uğurladı.

Yine derbi yine küfür

G.Saray-F.Bahçe derbisinde iki takım taraftarlarının birbirlerine yönelik yoğun küfürlü tezahüratları vardı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, F.Bahçe Başkanı Ali Koç’a küfürlü tezahüratta bulundu. Sarı-Lacivertli taraftarlar ise G.Saray’a yönelik küfürlü tezahürat yaptı.

Penaltı isyanı

G.Saray’da Lemina, 52. dakikada Gustavo’yla girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ve Sarı-Kırmızılılar penaltı bekledi. Hakem Cüneyt Çakır, önce ‘devam’ dedi. Ardından gelen uyarıyla pozisyonu VAR’da inceledi. Çakır, pozisyon öncesi G.Saraylı oyuncunun elle müdahalesi olduğuna hükmetti.

Terim ve ekibi locada

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcıları Hasan Şaş’la Ümit Davala, PFDK’nin verdiği men cezaları nedeniyle derbide yedek kulübesindeki yerini alamadı. 3 isim, mücadeleyi tribündeki özel locadan takip etti. Sarı-Kırmızılıların başında antrenör Levent Şahin yer aldı.

Seri-Andone tribünde

Derbiye 11 yabancı futbolcuyla çıkan G.Saray’da Seri ve Andone, maç kadrosuna giremedi. Esame listesine 12 yabancı futbolcu yazma zorunluluğu nedeniyle Fatih Terim, iki yeni transferi tribüne gönderdi. Kulübedeki tek yabancı tercihi Donk oldu.

Belhanda maskeyle

Çene kemiğinde kırık olan Belhanda, yüzü için hazırlanan özel maskeyi takarak ilk 11’de mücadele etti. Ancak Faslı yıldız, 40. dakikada maskeyi yüzünden çıkarıp oynamaya devam etti. Belhanda, 2. yarıya tekrar maskeyle çıktı.

Zanka-Jailson stoperde

F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, derbide Zanka-Jailson ikilisini stoperde görevlendirdi. Sakatlığını atlatan Isla, ilk 11’de görev yaptı. Bir süredir sağ bekte oynayan Ozan, dün orta sahada mücadele etti. Tolga, F.Bahçe formasıyla eski takımı G.Saray’a karşı ilk kez oynadı. Teknik kadroya dahil olan Volkan Demirel, F.Bahçeli oyuncuları ısınma sırasında saha kenarında takip etti. Antrenör lisansı olmadığı için yedek kulübesinde yer alamayan Demirel, karşılaşmayı G.Saray taraftarlarının olası tepkilerinden dolayı tribünden değil, soyunma odasından takip etti.

Şampiyonlar Ligi müziği

G.Saray’da oyuncular, F.Bahçe derbisi öncesi ısınmak için sahaya çıkarken stat hoparlöründen Şampiyonlar Ligi müziği çalınarak Sarı-Lacivertlilere gönderme yapıldı. Ayrıca G.Saray’ın kadrosu sayılmadan önce, “Huzurlarınızda Türkiye’nin en çok şampiyonluk yaşamış takımı” anonsu yapıldı.

El sıkışmadılar

Derbi öncesi iki takım teknik heyetinden kimsenin birbirinin yanına gitmemesi dikkat çekti. G.Saray Antrenörü Levent Şahin’le F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal el skışmadı.

Kruse-Babel İstiklâl Marşı okudu

F.Bahçe’nin Alman yıldızı Kruse ve G.Saray’ın Hollandalı oyuncusu Babel, derbi öncesi seremonide İstiklâl Marşımızı okuyarak büyük takdir topladı.

Örnek davranışlar

F.Bahçeli taraftarlar, geçen sezon Türk Telekom Stadı’ndaki derbide tribünde hayatını kaybeden Koray Şener için hazırladıkları özel pankartı açtı. G.Saraylı taraftarlar, pankartı alkışladı. Stattaki skorboarddan G.Saray taraftar grubu ultrAslan’ın kurucularından Alpaslan Dikmen için yayımlanan videoyu iki takım seyircileri alkışlarla izledi.

Seyirci rekoru kırıldı

Derbide Türk Telekom Stadı, kapalı gişeydi. Maçı 51 bin 663 Sarı-Kırmızılı taraftar izledi. Böylece Türk Telekom Stadı’nın en yüksek seyirci rekoru kırıldı.

Feghouli’den tepki

G.Saray’da 68. dakikada oyundan çıkması istenen Feghouli, teknik heyetin kararını beğenmedi. Cezayirli yıldız, oyundan çıkarken isteksiz tavırlar takınırken yerine Emre Mor girdi.